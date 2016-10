Mestis-ottelua kuvaa Rovaniemellä miljoonia katsojia tavoittava kiinalaiskanava: ”Eka kysymys on suunnilleen ollut, miksi te tänne tulette”

Jääkiekkojoukkue Rovaniemen Kiekko on juuri nyt tavallista suurempien kameravalojen alla, kun miljoonia kiinalaiskatsojia tavoittava China Travel Channel kuvaa joukkueesta dokumenttia. RoKi pelaa parhaillaan Lappi Areenalla Mestistä keuruulaista KeuPa HT:tä vastaan.

Kiinalaiskanavan dokumenttiin tulee jääkiekon ohella materiaalia Rovaniemestä alueena. Kuvausryhmä viipyy Rovaniemellä tiistaihin saakka ja kuvaa ainakin Rovaniemen luontoa, porotilaa ja RoKin toimitusjohtajan Pekka Kankaanrannan mukaan todennäköisesti myös joulupukkia.

Kuvausryhmän saapuminen RoKin otteluun liittyy yhteistyökuvioon kiinalaisen toimijan, Bewin Sports and Culturen, kanssa. Bewin Sports and Culturen päätoimialaan lukeutuu tapahtumien järjestäminen ja uutiskanavan tuottaminen.

Sama yritys teki viime jouluna viiden vuoden yhteistyösopimuksen rovaniemeläisen jalkapalloseuran FC Santa Clausin kanssa.

RoKi on tehnyt Bewin Sports and Culturen kanssa aiesopimuksen, ja yhteistyöstä on toimitusjohtaja Kankaanrannan mukaan tarkoitus kertoa virallisesti myöhemmin tämän viikonlopun aikana.

”Kuvio liittyy Kiinan jääkiekon kehittämiseen: pyrimme jeesaamaan kiinalaisia ryhmiä heidän valmentautumisessaan ja pelaamme jossakin vaiheessa ystävyysotteluita kiinalaisten joukkueiden kanssa. Kiinalainen kuvausryhmä on ollut Suomessa Lappeenranta–Imatra-seudulla ja tulee nyt Rovaniemelle tekemään dokumenttia.”

”Jääkiekko on Kiinassa nosteessa, kun heillä on maajoukkue Pekingin talviolympialaisissa vuonna 2022 (toim. huom. vielä ei ole päätetty, saako Kiina automaattisen kisapaikan jääkiekkoturnaukseen)”, Kankaanranta kertoo.

Kiinalaisia ryhmiä on tulossa yhteistyökuvion myötä Rovaniemelle harjoittelemaan.

”Meillä on Lapin urheiluopisto Lappi Areenan vieressä, ja siinä on hyvät olosuhteet. Meillä on ollut täällä TsSKA:n jääkiekkojoukkue kolmena kesänä ja Jokerit oli viime kesänä. Tämä on kaikkineen hyvä leirityspaikka. Kun ryhmät tulevat, järjestetään yhteistuumin leiritystoimintaa.”

”Kiinassa myös tarvitaan kaikennäköistä jääkiekkoon liittyvää. Järjestelemistä on siinä, mitä vaatii, kun he tekevät lähivuosina sinne noin 2 000 hallia, seuroja täytyy perustaa, ja seurat tarvitsevat valmentajia. Suomesta tulee varmasti menemään paljon valmentajia sinne ainakin jollain aikavälillä. Kaikessa muussakin, mikä jääkiekkoon liittyy, pyrimme osaltamme heitä auttamaan”, Kankaanranta valottaa.

Liikkuvatko yhteistyössä isot rahat?

”Mahdollisesti jollakin aikavälillä. Mutta tarkoitus on, että jos rahaa liikkuu, se liittyy yhteistyökuvioihin ja pelijuttuihin, joissa autamme kiinalaisia ryhmiä. Raha liittyy siis yksittäisiin tapahtumiin, joita tehdään yhteistyössä. Ei ole kuitenkaan millään tavalla määritetty, millaista korvausta niistä tulee”, Kankaanranta sanoo.

Kankaanrannan mukaan RoKin joukkueessa on ollut kiinalaisesta kuvausryhmästä ”innostunut meininki”.

”Ei tämä ole ihan jokapäiväinen juttu kuitenkaan. Ylipäätänsä eka kysymys on suunnilleen ollut, miksi te tänne tulette, kiinalainen matkailukanava”, Kankaanranta naurahtaa.

Kankaanranta ei peittele omaakaan intoaan.

”Tämä on mielenkiintoinen ja erityinen asia.”

Rovaniemellä kuvaamassa oleva China Travel Channel lukeutuu Kiinan kymmenen suurimman kanavan joukkoon.