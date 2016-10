Petteri Koponen povaa tasaisen kovatasoista Euroliigaa – ”Barcelona on aina Barcelona”

Euroopan arvostetuimpana koripallokilpailuna pidettävä Euroliiga käynnistyi keskiviikkona, ja ainoana suomalaisena kilpailussa on mukana FC Barcelonan Petteri Koponen. Barcelona lukeutuu kilpailun suosikkeihin, mutta kovimmat hevoset ovat ennakkoon ajatellen kuitenkin muita seuroja.

”Euroliiga on tosi kovatasoinen, ja jännä nähdä mikä joukkue vie voiton. Omissa papereissani TsSKA ja Fenerbahce ovat ehkä kovimpia, kuten viime kaudella. Kummankin joukkue on pysynyt hyvin kasassa viime kaudesta. Erot ovat kuitenkin hyvin pienet”, Koponen ennakoi Koripalloliiton tiedotteessa.

Koponen pelasi viime kaudella Euroliigaa BC Himkissä, mutta vaihtoi kesän aikana FC Barcelonan riveihin. Koponen siirtyi todelliseen koripallon suurseuraan, sillä Barcelona on esimerkiksi voittanut Euroliigan historiansa aikana kahdesti.

Viimeksi Barcelona juhli Euroliigan voittoa vuonna 2010. Joukkue aloittaa Euroliiga-pelinsä tällä kaudella perjantaina, kun se matkustaa Kazanin vieraaksi.

”Meillä on iskukykyinen joukkue ja halu menestyä. Barcelona on aina Barcelona ja menestystä odotetaan. Jännä nähdä, miten ensimmäisessä pelissä käy, kun kohtaamme Kazanin vieraissa. Olemme aloittaneet (Espanjan) ACB-liigan kahdella voitolla, mutta meillä on ollut loukkaantumisten kanssa vähän huonoa tuuria”, Koponen kertoo.

Koposta ei vielä pelikentillä nähdä, sillä hän toipuu taannoin auto-onnettomuudessa saamastaan aivotärähdyksestä. Barcelonan takamiesosasto on muutenkin ollut viime aikoina kapea.

”Minun lisäkseni Tyrese Rice ja Pau Ribas ovat olleet sivussa. Näillä näkymin Tyrese kuitenkin tulee takaisin Kazan-peliin. Loukkaantumisten takia nuoret ovat saaneet nyt enemmän vastuuta. Meillä on aika laaja rinki, mutta harmittavasti loukkaantumiset ovat kaikki tulleet samalla pelipaikalle.”

Euroliiga on muuttunut täksi kaudeksi, ja mukana nähdään 16 joukkuetta viime kauden 24 sijaan.

Turkista mukana on neljä joukkuetta (Anadolu Efes, Darüssafaka, Fenerbahce, Galatasaray), Espanjasta kolme (Saski Baskonia, FC Barcelona, Real Madrid), Kreikasta (Olympiakos, Panathinaikos) ja Venäjältä (TsSKA Moskova, UNIKS Kazan) kaksi sekä Serbiasta (Crvena Zvezda), Saksasta (Brose Bamberg), Israelista (Maccabi Tel Aviv), Liettuasta (Zalgiris Kaunas) ja Italiasta (EA7 Emporia Armani Milano) yksi joukkue.

Joukkueet pelaavat kaksinkertaisen runkosarjan, jonka jälkeen kahdeksan parasta selviytyvät paras viidestä -järjestelmällä pelattaviin pudotuspelipareihin.

Otteluparien voittajat etenevät Istanbulissa pelattavaan Final Four -turnaukseen. Mestaruutta puolustaa TsSKA Moskova, joka voitti finaalissa jatkoajalla Fenerbahcen.

Koposen mukaan tiivistetty joukkuemäärä ja runkosarjamuotoinen pelijärjestelmä takaa sen, että luvassa on kovatasoinen Euroliiga.

”Tänä vuonna on käytössä uusi formaatti, jossa on enemmän pelejä. Viikon aikana saattaa olla kaksikin ottelua. Kaikki pelit ovat kovia ja jokainen on tärkeä, että saa hyvät lähtökohdat pudotuspeleihin. Ennen lohkovaiheessa saattoi olla joku peli, jonka pystyi häviämään tai jonka tiesi etukäteen ehkä hieman helpommaksi, mutta nyt jokaisella pelillä on iso merkitys.”