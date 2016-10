Kaivetaanpa esiin kylmää tulosfaktaa hiihdon tärkeimmistä kilpailuista viime vuosilta.

Kun Kerttu Niskanen hiihti neljänneksi helmikuussa 2014 Sotšin olympialaisten 30 km:n yhteislähdössä (v), hänen edellään maaliin tuli kolme norjalaista.

Heistä toiseksi sijoittui Therese Johaug.

Vuotta myöhemmin Niskanen sijoittui Falunin MM-kisoissa kahdesti neljänneksi. Molemmissa kilpailuissa (30 km/p ja 15 km/ yhdistelmäkisa) maailmanmestaruuden vei Johaug.

Maailmancupissa Niskanen on sijoittunut useissa osakilpailuissa kolmanneksi tai neljänneksi. Lähes jokaisessa voiton on vienyt Johaug, tai ainakin hän on ollut Niskasen edellä.

Kun Aino-Kaisa Saarinen taisteli Sotšin olympialaisten kympillä (p) neljänneksi, hänen edestään pronssin vei kahden sekunnin erolla Johaug.

Krista Pärmäkoski sijoittui Tour de Skin kokonaiskilpailussa kolme kertaa peräkkäin (2012–14) neljänneksi. Yksi hänen edellään olleista oli aina Johaug.

Therese Johaug on hiihdon supertähti ja yksi Norjan tunnetuimmista ja ainakin torstaihin asti suosituimmista urheilijoista, koska hiihto on Norjan ykköslaji. Suomessa kukaan nykyurheilija ei yllä vastaavaan asemaan.

Norjan parhaista hiihtäjistä Johaug lienee ollut viime aikoina suosituin, kun maailman menestynein naishiihtäjä Marit Bjørgen on ollut äitiyslomalla ja Petter Northug törttöili rattijuoppona.

Norjan hiihtoliiton koneisto ja kenties myös kansainvälinen hiihtoliitto FIS tekevät epäilemättä kaikkensa ja vielä vähän enemmän, että Johaug selviäisi steroidikärystään mahdollisimman lyhyellä kilpailukiellolla.

Silti voidaan olettaa antidopingtyön uskottavuuden nimissä, että Johaug saa vähintään alkavan kauden kattavan kilpailukiellon.

Jos lähdetään siitä, että Johaug on sivussa, arvostetun Tour de Skin ja Lahden MM-kisojen kolmen normaalimatkan palkintokorokkeella on yksi paikka vapaana.

Johaug olisi ollut suurin voittajasuosikki kaikissa näissä kilpailuissa.

Nyt on siis Suomen naishiihtäjillä iskun paikka ja elämänsä tilaisuus saavuttaa henkilökohtainen arvokisamitali. Parhaat mahdollisuudet ovat viime vuosien tulosten perusteella Niskasella ja Pärmäkoskella.

Vaikea kuvitella, että viime kauden maailmancupin kokonaiskilpailun voittajan Martin Johnsrud Sundbyn astmalääkekäry ja Johaugin steroidikäry eivät olisi aiheuttaneet henkisiä ruhjeita Norjan maajoukkueeseen.

Joukkueen itseluottamus on tuskin tämän jälkeen ennallaan. Samaa pätee viime vuosina norjalaisten hiihtofanienkin keskuudessa velloneeseen lajin maailmanmahdin eräänlaiseen kollektiiviseen pöyhkeyteen.

Ilmapiiri Norjan hiihdossa ja sen ympärillä on kiristynyt ja viilentynyt. Jo Sundbyn käry ja uutiset terveitten hiihtäjien astmalääkkeen käytöstä muuttivat äänensävyä myös Norjan mediassa jyrkästi kriittisempään suuntaan.

Nyt liikkeellä on paljon aikaisempaa enemmän epäilyjä, että Norjan hiihtäjien megamenestys ei ole tullut puhtailla keinoilla.

Kaiken tämän jälkeen hiihdon maailmancupin avaus Kuusamon Rukalla marraskuun lopulla on saanut ihan uudenlaista kiinnostavuutta.