Raviohjastaja kilpailee 50 lähdössä viikon aikana – ”En ole nukkunut kolmeen päivään sekuntiakaan sängyssä”

Kuka? Mika Forss 48-vuotias raviohjastaja. Asuinpaikka: Hämeenkyrö. Kotirata: Teivo. Suosikkirata: Pori. ”Rata on kuin samettia.” Perhe: Puoliso Marjo Kivimaa ja kolme lasta. Ajanut yli 22 000 lähtöä, joista yli 2 900 voittoa. Viime vuonna 289 ja toissa vuonna 292 voittoa. Tänä vuonna 247 voittoa (tilanne 14.10.). Tämän vuoden voittosumma 1,3 miljoonaa euroa. Uran palkintosumma 13 miljoonaa euroa.

Jyväskylä

Vilppulalaisen Pertti Vessarin valmentama hevonen ei ollut voittanut yhtään lähtöä kahteen vuoteen, kunnes maanantaina Killerin iltaraveissa Jyväskylässä jysähti.

Tarvittiin kuitenkin ohjastaja Mika Forssin kultasormet ennen kuin niin tapahtui.

Suomen tämän hetken kuumin ravikuski ohjasti Enjoy Pepperin voittajaksi hevosen uran kaikkien aikojen ensimmäisessä kilpalähdössä.

”Harvinaista, että osuin ohjastajaksi juuri hevosen ekaan starttiin. Onneksi Vessari ei sanonut, ettei ole voittanut kahteen vuoteen. Muuten minua olisi alkanut jännittää”, Forss sanoi tämän vuoden 244. voitostaan.

Forssin tähtäimessä on ajaa maagiset 300 voittoa. Vastaavaa ei ole nähty Suomessa viiteentoista vuoteen.

Ari Moilanen ajoi 304 voittoa vuonna 2001. Antti Teivainen pääsi 300 voiton kerhoon (302) vuonna 2000, ja Jorma Kontio ohjasti tasan 300 kärkisijaa vuonna 1999.

”Mikään itsestään selvä tavoite 300 voittoa ei ole, mutta tasaisen vauhdin taulukolla se voi tulla”, Forss uskoo.

Kun ilta pimenee, Forss nappaa kuun valossa ravi-illan toisen voittonsa, nyt kymmenennessä lähdössä. Lisäksi hän ajaa yhden kakkossijan ja yhden kolmannen sijan. Kaikkiaan hän ohjasti illan aikana kahdeksaa hevosta.

Palkintorahaa kertyy yhteensä 2 750 euroa. Siitä kuskin osuus sopimuksesta riippuen 10–20 prosenttia. Päälle tulee vielä 20 euron ”penkkiraha”.

”Minun tapaiseni amatöörivalmentaja maksaa ohjastajalle viisitoista prosenttia voitosta”, Vessari kertoo, eli hän tilittää Forssille tuhannen euron palkinnosta 150 euron palkan.

Forss valitsee ajettavat hevosensa yleensä valmentajan perusteella. Vessarin hevosia hän ajaa mielellään.

”Välillä on niin huonoja hevosia, ettei niitä kehtaa edes tarjota”, Vessari sanoo.

Ohjastajalla pitää kiirettä. Forss ajaa tällä viikolla 49 lähtöä. Niitä olisi ollut pitkälle yli 50, ellei Forssille ohjastettavaksi annettuja hevosia olisi jäänyt pois muutamasta lähdöstä.

Tiistaina Forss ajoi Tampereella viisi lähtöä, keskiviikkona Vermossa kuusi, torstaina Seinäjoelle neljä ja perjantaina Porissa seitsemän.

Lauantaina viikon pääraveissa Lahdessa Forssilla on yhdeksän lähtöä. Pitkän viikon kruunaa sunnuntain kymmenen lähtöä Forssassa.

”Sopiva määrä olisi kolme neljä starttia illassa. Silloin ehtii lämmittää hevoset hyvin.”

Forss, 48, sanoo muistavansa 99-prosenttisesti kaikki hevoset, joita hän on ajanut – ja niitä on sentään tuhansia. ”Hevonen muistuu mieleen, kun tarttuu ohjaksiin.”

Ohjastajan tärkeimpiä ohjeita on, ettei hevosen kanssa saa panikoida. Kehon pitää olla kuin temppeli ja mieli kuin munkilla.

Ensimmäinen vapaapäivä moneen hetkeen osuu ensi viikon maanantaille. Silloinkin toki ajetaan Oulussa. ”Seuraan, mitä siellä on tapahtunut, mutten katso suorana”, sanoo Forss, joka ei ole pitänyt lomaa neljääntoista vuoteen.

”Tämä on maailman paras ammatti ja minun intohimoni. Minä en kaipaa vapaata tai lomaa. On helppo toimia, kun perhe ymmärtää.” Hänen puolisonsa on ravivalmentaja.

Onko raveissa mitään, mistä et pidä?

”On, matkustaminen välillä tympäisee ja voittoseremoniat. Ymmärrän, että ne ovat tärkeitä sponsoreille, mutta joskus joutuu olemaan ilkeä, kun on kiire lämmittämään seuraavien lähtöjen hevosia”, Forss sanoo.

Viime viikonloppuna Forss teki varsinainen rengasmatkan. Hän ajoi kotoaan Lavajärven kylältä Hämeenkyröstä ensin Turun perjantairaveihin. Sieltä matka jatkui yöksi Helsinkiin, josta oli aikainen lento Tukholmaan.

Forss oli menossa Skellefteån raveihin Pohjois-Ruotsiin, mutta lento sinne myöhästyi. Matka piti reitittää uudestaan. Forss lensi Luulajaan, josta hän pääsi Torniosta tulleen tutun ravimiehen kyydissä perille.

Forss voitti Skellefteåssa molemmat ajamansa lähdöt ja ajoi kaverinsa kyydissä yöllä Ouluun. Hän torkkui lentoterminaalissa muutaman tunnin ja jatkoi aamukoneella Helsinkiin ja sieltä raveihin Hampuriin.

Saksasta hän palasi sunnuntain ja maanantain välisenä yönä hevosautolla Tukholmaan, josta lensi Helsinkiin ja illaksi autolla Jyväskylän Killerille kahdeksan lähdön settiin.

”En nukkunut kolmeen päivään sekuntiakaan sängyssä. Sitten vielä piruilevat, että lainakuski pääsee helpolla”, Forss naurahtaa.

Jyväskylässä kaikki kuskit puhallutettiin ennen raveja, kuten Suomessa on tapana. Euroopassa ei olla yhtä tarkkoja ohjastajien ajokunnosta, vaikka alalla on nollatoleranssi.

”Hampurissa kyselin raviradalla, missä voi puhaltaa? Järjestäjät ihmettelivät, että olenko juonut.”

Kansainvälinen ura kiinnostaa Forssia, mutta väkisin maailmalle ei pidä mennä. ”Pitää lähteä tilaisuuden tullen, ja jos on kilpailukykyinen hevonen.”

Lauantain Toto76-ravit ajetaan Lahden Jokimaalla.