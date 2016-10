Monet norjalaiset uskovat yhä hiihtotähtiensä vilpittömyyteen – dopingskandaalista huolimatta

Tästä on kyse Huulivoide puhkaisi dopingkuplan Norjalainen huippuhiihtäjä Therese Johaug jäi kiinni klosteboli-nimisestä anabolisesta steroidista. Käry järkytti koko urheilevaa Norjaa. Norjalaisten selityksen mukaan aine on peräisin Trofodermin-voiteesta, jota Johaug käytti auringon polttamiin huuliinsa hiihtoleirillä Italiassa elokuussa Norjan hiihtomaajoukkueen lääkäri Fredrik S. Bendiksen ilmoitti torstaina ottavansa vastuun tapahtuneesta ja eroavansa tehtävästään. Perjantai-iltaan mennessä Therese Johaugia ei ollut asetettu sääntöjen edellyttämään väliaikaiseen kilpailukieltoon.

Oslo

Kyyneleet puhkeavat Norjan hiihtokuningattaren silmiin Holmenkollenin hiihtoareenan viimassa.

Neljätoistakertainen maastohiihdon maailmanmestari Marit Bjørgen on huomattavan järkyttynyt, kun hän saapuu perjantaina puhumaan suuren toimittajajoukon eteen Norjan hiihtomaajoukkuetta järisyttävästä dopingtapauksesta.

”Tämä on ollut rankkaa. On ollut vaikeaa katsoa Theresen tilannetta”, dopingista vastikään kärynneen huippuhiihtäjän Therese Johaugin läheinen joukkuetoveri Bjørgen sanoo.

Maajoukkuetoveri Ingvild Flugstad Østberg nyökyttelee vierellä.

Maastohiihdon maajoukkueen dopingkuohunta oli perjantaina kaikkien huulilla Norjassa.

Lööpit ympäri Osloa huusivat yhtä ainoaa aihetta – kohtalokasta Trodofermin-voidetta, joka sisälsi anabolisia streroideja ja jota Therese Johaug sai auringon polttamiin huuliinsa joukkueen lääkäriltä Frederik S. Bendikseniltä.

Bjørgen, Johaug ja muut norjalaiset ovat dominoineet viime vuosina suvereenisti maailman hiihtolatuja.

Nyt kaksi eturivin dopingkäryä muutaman kuukauden kuluessa herättävät suuria kysymyksiä siitä, ovatko voitot tulleet kepulikonsteilla. Miesten huippuhiihtäjä Martin Johnsrud Sundb y sai aiemmin tänä vuonna kilpailukiellon astmalääkkeen liiallisesta käyttämisestä.

”On selvää, että tämä ei ole mikään hyvä asia Norjan maastohiihdolle. On tärkeää, että seisomme yhtenäisenä joukkueena ja pääsemme tämän yli”, Bjørgen sanoo Holmenkollenin viimassa.

Hän painottaa, että joukkueen rutiinit on nyt käytävä läpi, ettei vastaava tapahtuisi enää tulevaisuudessa. Hiihtäjätähti koettaa myös vakuuttaa, että hänen luottamuksensa maajoukkueen organisaatioon ja lääkäreihin on tallella.

Silti tapahtumat ovat saaneet miettimään omaa tulevaisuutta.

”Minulla on ollut ajatuksia, että onko tämä sen arvoista. Kun näen miten rankkaa tämä on Thereselle.”

”Jos joutuisi sellaiseen tilanteeseen itse – siitähän ei ole koskaan mitään takeita”, äitiyslomalla viime ajat ollut Bjørgen sanoo.

Hän vakuuttaa silti palaavansa ladulle tänä talvena.

Johaug on nähty harjoittelemassa ja kilpailemassa Holmenkollenin maastoissa vähän väliä. Täällä, mäkisillä poluilla, myös tavalliset oslolaiset lenkkeilevät ja lykkivät rullasuksillaan.

Perjantaina hyppyrimäen varjossa toppatakissaan viipottaa Mette Berulfsen, kuusikymppinen esikoulun opettaja.

Hiihto on aina ollut se, joka tuo norjalaiset yhteen, hän sanoo. Siksi epäilyt maajoukkueen ympärillä ovat nyt norjalaisille kova pala. ”Hänellä on juridinen vastuu, voi raukkaa”, Berulfsen voivottelee Johaugin oloja.

Johaugin lääkäri Bendiksen osti Johaugin saaman voiteen italialaisen Livignon apteekista. Kuten useat norjalaismediat ovat ehtineet osoittaa, voide myytiin tässä apteekissa pakkauksessa, jossa oli selvä varoitusmerkki kielletyistä aineista.

Tapahtumien käsittely on vielä kesken, ja yksityiskohdat tarkentunevat lähiaikoina. Norjan antidopingkomitea on kuitenkin todennut paikallisille viestimille, että Johaugin näytteestä löytynyt määrä ainetta käy sinänsä yhteen huulivoideselityksen kanssa. Muita selityksiä ei silti ole suljettu pois.

Holmenkollenilla ainakin Berulfsen arvostelee maajoukkuetta huolimattomuudesta. Joukkueesta on tullut yhä arrogantimpi viime aikoina, hän sanoo.

”Tarvitaan jonkinlaiset turvallisuuskontrollit. Kun näin on tapahtunut, tarvitaan järjestelmä, jossa joku muukin tarkastaa ja sanoo lääkärille, onko tuote turvallinen.”

Berulfsen haluaa silti yhä uskoa joukkueen selityksiin ja hiihdon puhtauteen. ”Meidän on vain uskottava. Siihen saakka, kun toisin todistetaan.”

Samaa mieltä tuntuvat olevan monet norjalaiset sulateltuaan hiukan torstain dopinguutista.

Norjalaisen Verdens Gangin nopeasti tuottamassa kyselyssä 35 prosenttia vastaajista katsoi, että Johaugilla on joko pieni vastuu kärystään tai ei lainkaan vastuuta. Vajaat 30 prosenttia vastaajista arvioi, että Johaug on käryynsä jonkin verran tai täysin syyllinen.

”Täällä Norjassa me uskomme Therese Johaugiin, koska me tunnemme hänet. Me haluamme uskoa häntä”, sanoi TV2:n dopingasiantuntija ja entinen kilpapyöräilijä Mads Kaggestad HS:lle aiemmin.

Oslon kaduilla moni arvelee, että Johaugin tapauksessa on kyse vahingosta. ”Tämä on hirveää. Mutta uskon, että hän on syytön. Sehän oli vain huulirasvaa”, toteaa Janne Røhmen.

Myös Alf Magne Rygg uskoo Johaugin syyttömyyteen. ”Hyvin surullista. Hän oli, tai on ikoni. Hän on norjalaisuuden perikuva ja kaikki pitävät hänestä”, hän sanoo.

Sen sijaan hiihto-organisaatio saa lepsusta toiminnastaan arvostelua. Jotkut norjalaiset tuntuvat menettäneen jo täysin uskonsa.

”Minun täytyy olla rehellinen, odotin tätä. Liki kaikissa Skandinavian maissa ja Euroopassa on ollut tällaista, paljon skandaaleja, joten mikseipä Norjassa”, sanoo itsekin hiihtelevä perushoitaja Helene Opland.

Holmenkollenin mäen mutkassa veljekset Audun ja Sigurd Nordaas lykkivät menemään rullasuksillaan.

”Ei ole ollenkaan hyvä, että dopingia käytetään”, sanoo Audun, 14, ujosti, muttei juuri halua analysoida tapahtumia.

Molemman nuorukaiset treenaavat hiihtoa tosissaan. Audun kertoo, että Johaug ja erityisesti Sundby ovat olleet hänen idolejaan ja dopingkuohunta nyt tietenkin tuntuu pahalta.

Poikien äiti Anette Nordaas ei vanhempana ole huolissaan dopingista hiihtourheilussa, vaikka tapaus on kansallislajille kova. ”Uskon, että heillä on järki päässä ja että he tietävät, ettei ole oikein käyttää dopingia ja huiputtaa.”

Lehdistön edessä hiihtotähti Bjørgeniltä tivataan vielä, missä määrin hän uskoo ystävänsä puhtauteen ja missä määrin tämä on vastuussa.

Bjørgen toistaa, kuten monet viime päivinä Norjassa. Urheilijalla on aina viime kädessä vastuu siitä, mitä aineita hän käyttää.

”Me olemme ihmisiä, ja ihmisille tapahtuu virheitä”, hän sanoo niin urheilijoiden kuin joukkueen tekoihin viitaten.

Kaisa Rautaheimo / HS