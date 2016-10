Miltä tuntuu, kun Pohjois-Korean 58-vuotias taekwondomestari lyö suoraan vatsaan? ”On siinä erityistä hehkua”

Fakta Taekwondon kehitti kenraali Korealainen itsepuolustuslaji, jonka nykyaikaisena kehittäjänä pidetään kenraali Choi Hong Hitä. Hän antoi lajille nimen 1955. Lajilla on kymmeniä miljoonia harrastajia ja kaksi kattojärjestöä. Etelä-Korean armeijan kenraali Choi perusti International Taekwon-do Federationin (ITF) 1966. WTF (World Taekwondo Federation) perustettiin Etelä-Koreassa 1973. WTF:n tyyliä käytetään olympialaisisissa. Karkeasti jaoteltuna ITF:n toiminnassa on mukana pohjoiskorealaisia, mutta WTF:n ei.

Pohjoiskorealainen suurmestari on titteli, joka herättää mielenkiinnon.

Pohjoiskorealainen Kim Ung Chol on taekwondon ITF-liiton suurmestari, kilpailukomitean puheenjohtaja ja käytännössä Euroopan ykkösmies. Hänellä on 9. danin musta vyö eli ITF-liiton korkein mahdollinen vyöarvo.

Kim on saapunut Helsinkiin vetämään viikonlopun taekwondo-seminaaria. Tarinoiden mukaan tämä 58-vuotias teräspappa palveli nuorempana Pohjois-Korean armeijan erikoisjoukoissa.

Häntä oli pakko käydä katsomassa.

Validia Kuntoutus Helsingin liikuntasalissa Nordenskiöldinkadulla parikymmentä taekwondon harrastajaa odottaa suurmestaria sunnuntaiaamuna.

Sali on normaalia juhlavampi. Salin päädyssä roikkuu neljä lippua: Pohjois-Korean, ITF-liiton (International Taekwon-Do Federation) ja Suomen lippu. Neljäs lippu kunnioittaa lajin korealaista perustajaa, kenraali Choi Hong Hitä.

Suurmestari Kim Ung Cholillakin on salissa oma korkea julisteensa, jossa lukee hänen englanninkielinen tittelinsä senior grand master.

Muoto kuntoon, suurmestari saapuu! Tervehdys, taekwondovala ja sitten hommiin, alkulämmittelyn ja venyttelyn kautta.

Kim Ung Chol on kuuluisa elastisuudestaan. Hänen bravuurinsa on tehdä kylmiltään spagaatti niin, että hän makaa selällään, kääntää jalkansa alas sivuille ja koskettaa varpailla lattiaa. Sitten hän huutaa muille: Do it!

Käskyä on lähes mahdoton toteuttaa.

Tällä kertaa suurmestari Kim Ung Chol on valitellut jäykkyyttä, ja kuuluisa spagaatti jää alkulämmittelyssä tekemättä. Jäykkyys on venyvä käsite, sillä suurmestari muun muassa potkaisee jalkansa korvan vierestä olkansa yli.

Seminaarilaiset yrittävät tehdä perässä, mutta välillä riveistä kuuluu hieman epäuskoinen nauru ja ähinä suurmestarin näyttämän esimerkin jälkeen.

Kim Ung Cholkin nauraa ja hymyilee paljon. Hänet tunnetaankin (suurmestariksi) mukavana ja leppoisana opettajana, joka on ymmärtänyt, että nykyaikana ei voi enää käskyttää kuin Pohjois-Koreassa 1980-luvun alussa.

Toki Kim Ung Cholkin ohjaa tuntikausia kestävät harjoitukset, joista palautumiseen suomalaisella kokeneella mustalla vyöllä menee noin viikko.

Vuonna 2005 Lohjalla pidettiin taekwondo-leiri, jota vetämään saapui pohjoiskorealainen Ri Yong Sok, jolla oli 8. danin musta vyö.

Kun harjoituksia oli kestänyt kuusi seitsemän tuntia ilman taukoa, suomalainen musta vyö nosti ujosti kätensä ja kysyi ohjaajalta:

”Meillä on tuolla takarivissä lapsia, joiden pitäisi päästä vessaan, olisiko se mahdollista?”

Ri Yong Sok tulistui ja ripitti kysyjää hieman huonolla englannilla.

”Tulin Koreasta saakka opettamaan teitä, ja te haluatte harjoitella puolipäiväisesti! Ohjaan Koreassa kymmenen tunnin harjoituksia, eikä lapsia väsytä yhtään.”

Ri Yong Sok oli maailmanmies. Hän kiersi ympäri maailmaa opettamassa. Hän saattoi olla pitkään hiljaa, mutta huudahtaa yhtäkkiä aivan luonnollisesti:

“ Chuck Norris, bullshit!”

Anteeksi?

“Chuck Norris, huono tekniikka. Olen nähnyt, ei hyvä.”

Actiontähti Chuck Norrisilla on taekwondossa ITF-liiton 8. danin musta vyö.

Validian liikuntasalissa suurmestari Kim Ung Chol päättää, että on tauon aika.

Kim Ung Chol harjoittelee lajia nykyään ehkä tunnin päivässä, mutta hänen pohjakuntonsa valettiin aikanaan melko huolellisesti.

”Nuorempana treenasin paljon, jopa ihan liikaa.”

Siinä jää suomalainen entinen hiihtäjä-keihäänheittäjä-painonnostajakin toiseksi, kun pohjoiskorealainen taekwondon suurmestari muistelee nuoruutensa treenikulttuuria.

Kim Ung Chol harjoitteli jo teininä korealaisia taistelutaitoja, kunnes ITF-liiton taekwondo saapui Pohjois-Koreaan 1979.

Kim pääsi ensimmäiseen pohjoiskorealaisten taekwondon harrastajien ryhmään. Tai ehkä harrastus on väärä sana.

Pohjois-Koreassa oltiin hieman muuta maailmaa jäljessä, ja ero piti kuroa umpeen.

Normaalisti länsimaisella innostuneella harrastajalla menee 12–13 vuotta, että hän omaksuu 4. danin mustaan vyöhön tarvittavat taidot.

Parhaat pohjoiskorealaiset, mukaan lukien Kim Ung Chol, saavuttivat 4. danin mustan vyön kahdeksassa kuukaudessa. Se tarkoitti kymmenen tuntia harjoituksia kahdeksan kuukauden ajan – joka päivä.

Hurja harjoitustahti vaati veronsa. Suurin osa tehoharjoittelijoista lopetti, sillä he hajosivat henkisesti tai fyysisesti. Kim Ung Chol kuitenkin jatkoi, ja hän kuului 1981–85 Pohjois-Korean taekwondon näytösjoukkueeseen, joka kiersi maailmalla esittelemässä lajia ja taitojaan. Se oli eliittiryhmä.

”Oli demojoukkueen kapteeni, taekwondoa on ollut koko elämäni.”

Hän muutti Bulgariaan 1985, kunnes palasi 1992 takaisin Pohjois-Koreaan. Vuodesta 1999 hän on asunut perheineen Bulgarian Sofiassa.

Suurmestari voimamurskaa myytin, jonka mukaan hän olisi kuulut Pohjois-Korean armeijan erikoisjoukkoihin.

”Ei, ei. Opetin armeijassa kaksi vuotta taekwondoa.”

Kim kertoo, että peruskoulun jälkeen kaikkien pohjoiskorealaisten pitää osata ainakin taekwondon perusteet.

Kim matkustaa paljon, Suomessa hän on viidettä kertaa.

”Lähes joka viikonloppu matkustan johonkin seminaariin, seuraavaksi Espanjaan. Ei siinä oikein ehdi shoppailemaan tai olemaan perusturistina, kun aika kuluu opettamiseen ja sitten lähdetäänkin jo kotiin.”

Mutta kyllä pohjoiskorealaiset shoppailla osaavat.

Talvella 2003 Pohjois-Korean taekwondon näytöstiimi saapui Suomeen esiintymään.

Suomen ITF Taekwondoliiton perustaja ja silloinen puheenjohtaja Jean Feller (7. danin musta vyö) isännöi ryhmää ja haki heidät lentoasemalta. Pohjoiskorealaiset olivat kentällä kesävaatteissa, vaikka ulkona oli 20 astetta pakkasta.

Näytösjoukkueelle oli vuokrattu omakotitalo Kirkkonummelta, eikä 13 urheilijan ryhmä jäänyt neuvottomana värjöttelemään. Pohjoiskorealaiset olivat löytäneet jostain Helsingin Sanomat, jonka etusivulla mainostettiin toppa-asua alle 70 eurolla.

“What is This? Good price. This will be good for our team”, he näyttivät mainosta isännälle, joka vei ryhmän espoolaiseen markettiin ostoksille.

Eliittiurheilijat maksattivat vaatteet isännällään ja marssivat tyytyväisinä yhteneväisissä toppapuvuissaan ja uusissa pipoissaan kaupasta.

Kun Feller pysähtyi tankkaamaan pikkubussia, urheilijat suorastaan ryntäsivät sisälle huoltoasemalle. Kun isäntä painui perään, pohjoiskorealaiset odottivat häntä. Jokaisella oli syli täynnä taskulamppuja ja niihin paristoja. Ne olivat kuulemma oivallisia apuvälineitä, sillä Pohjois-Koreassa on niin usein sähkökatkoja.

Isäntä maksoi taas, kuten tapoihin kuuluu.

Vierailevien suurmestarien kanssa on oltava koko ajan hieman varuillaan ja varpaillaan, salissa ja kaupoissa. Heitä pitää suorastaan paapoa, ja jos he jotain haluavat, heille pitää se hankkia.

Parhaimmillaan suurmestarit antavat takaisin jotain ikimuistoista, kuten vaikka iskun keskivartaloon.

Validian salissa suurmestari Kim Ung Chol lyö Juha Miettistä, kun hän näyttää muille tekniikkaa.

Miltä tuntuu, kun suurmestari lyö suoraan vatsaan?

”On siinä erityistä hehkua. Näkee, että hän on ikänsä treenannut. Korealaiset ovat niin taitavia”, mustavöinen Miettinen, 55, vastaa.

Katso, kuinka notkea suurmestari on. Hs.fi/HSTV

Markus Jokela / HS

Markus Jokela / HS