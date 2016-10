Lehkonen survoi väkisin NHL-uransa avausmaalin: ”Täytyy olla halukas menemään likaisille alueille”

Montreal Canadiensin Artturi Lehkonen niittasi lauantain ja sunnuntain välisenä yönä uransa ensimmäisen NHL-maalin. Suomalaistulokkaan osuma nosti Montrealin kolmannessa erässä tasoihin lukemiin 2–2 Ottawa Senatorsin vieraana.

Félicitations pour ton 1er but dans la LNH Artturi! // Congrats on your first career NHL goal, @arsilehkonen! #GoHabsGo pic.twitter.com/5mmu0WxYJa