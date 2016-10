Ogier varmisti neljännen maailmanmestaruutensa – nyt jo Mäkisen ja Kankkusen rinnalla: ”Fantastista liittyä näin isojen nimien kanssa samaan kerhoon”

Ranskalaisen Sébastien Ogierin edellä rallin maailmanmestaruuksien määrässä on enää yksi mies: maanmies ja etunimikaima. Sébastien Loeb kaasutteli urallaan kaikkiaan yhdeksään maailmanmestaruuteen, kun taas Ogier varmisti sunnuntaina uransa neljännen MM-tittelin voittamalla Katalonian osakilpailun.

Volkswagen-kuljettaja Ogier nousi neljällä maailmanmestaruudellaan suomalaisten rallilegendojen Tommi Mäkisen ja Juha Kankkusen rinnalle. Mäkisen tapaan Ogier on voittanut neljä mestaruuttaan putkeen; Kankkunen sen sijaan voitti mestaruutensa vuosien 1986 ja 1993 välillä.

”On fantastista liittyä näin isojen nimien kanssa samaan kerhoon MM-rallin historiassa. On hämmästyttävää olla osa tätä listaa. Olen niin ylpeä!” Ogier sanoi Twitter-tilillään.

Loeb kahmaisi kaikki yhdeksän mestaruuttaan putkeen (2004–2012), ja tuohon saavutukseen Ogierillakin on vielä matkaa.

Ogier voitti Katalonian MM-rallin 15,6 sekunnin erolla ennen Hyundai-kuljettaja Dani Sordoa. Hyundain Thierry Neuville sijoittui kolmanneksi 1.15,0 minuuttia Ogierista jääneenä.

Ogier saavutti Kataloniassa 37:nnen ykkössijansa rallin MM-sarjassa.

Volkswagenin Jari-Matti Latvala menetti Kataloniassa pelinsä jo perjantaina teknisiin ongelmiin ja jäi vasta 14:nneksi. Eroa Ogieriin kertyi 21.34,4 minuuttia.

Latvalan ralli päättyi kuitenkin hyvin, sillä hän voitti lopuksi ajetun power stagen 1,6 erolla Ogieriin.

Kautta on jäljellä enää kaksi kilpailua. Ogierilla on kasana 222 pistettä, kun taas toisena olevalla Volkswagenin Andreas Mikkelsenillä on kasassa 127 pistettä. Mikkelsenin kanssa tasapisteissä on Neuville.

Jari-Matti Latvala on MM-sarjassa kuudentena 104 pisteellään.