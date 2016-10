Marquezista 23-vuotiaana MotoGP:n nuorin kolminkertainen maailmanmestari: ”Hämmästyttävä tunne”

Espanjalainen Marc Marquez varmisti sunnuntaina MotoGP-luokan tämänvuotisen maailmanmestaruuden Japanin gp:n voitolla. Marquezista tuli 23-vuotiaana MotoGP-historian nuorin kolminkertainen maailmanmestari.

”Hämmästyttävä... hämmästyttävä tunne”, Marquez sanoi heti voittonsa jälkeen uutistoimisto AFP:n mukaan.

Marquezin tuore mestaruus varmistui, kun hänen kanssaan tittelistä taistelleet Yamaha-kuskit Valentino Rossi ja Jorge Lorenzo kaatuivat ja joutuivat keskeyttämään.

Viimevuotinen mestari Lorenzo oli Japanin gp:ssä vielä viisi kierrosta ennen loppua toisena. Jos Lorenzo olisi säilyttänyt asemansa, hän olisi pitkittänyt mestaruustaistelun ratkeamista ainakin seuraavaan kisaan.

”Oli vaikea keskittyä sen jälkeen, kun Lorenzo kaatui pelistä pois”, Marquez myönsi.

Aiemmat mestaruutensa Marquez oli voittanut vuosina 2013 ja 2014.

Tätä kautta on jäljellä vielä kolme osakilpailua. Marquezilla on kasassa 273 pistettä, kun Rossilla on tässä vaiheessa 196 ja Lorenzolla 182 pistettä.