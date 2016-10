Hiihtomaajoukkueen ytimeen työntynyt Laura Mononen myöntää tarpeen kovettaa itseään: ”Minulla on siihen oma ideologia”

Kuka? Laura Mononen Syntynyt 5.10.1984 Lähtöisin Lohjalta, asuu Espoon Gumbölessä Naimissa viestihiihdon Suomen mestarin (2012) Janne Monosen kanssa Biokemian maisteri Turun yliopistosta (2010). Edustaa Hämeenlinnan Hiihtoseuraa. Valmentaja: Teemu Pasanen. Parhaita saavutuksia: maailmancupissa kahdeksan kertaa kymmenen parhaan joukossa, useita SM-mitaleita. Harrasti lapsena ja nuorena myös yleisurheilua, telinevoimistelua ja ratsastusta

Espoolaisen maajoukkuehiihtäjän Laura Monosen rullahiihtoreitti kulkee silloin tällöin rekkaliikenteen kohinassa pitkin Kehä III:n vartta.

Siinä on jotain vertauskuvallista, joka tosin enää ei päde.

Maajoukkueessa Mononen oli pitkään ulkokehällä, mutta nyt tilanne on muuttunut. Haastaja on ottanut pitkän askeleen kohti ydintä ja on nyt jo syvällä kehäykkösen sisäpuolella.

Nousu uudelle tasolle on johtanut siihen, että Mononen on näillä näkymin naisten kovassa keskinäisessä kilpailussa vakavasti otettava ehdokas Lahden MM-kisojen viestiin ja kaikille normaalimatkoille.

”Totta kai tuntuu siltä, että olen ollut pitkään altavastaajan asemassa. Tavoitteena on ottaa vielä yksi askel eteenpäin ja olla oikeasti kärjessä. Itsevarmuus on kasvanut sitä mukaa, kun on päässyt lähemmäksi kärkeä”, 32-vuotias Mononen sanoi HS:n haastattelussa.

Edellisissä MM-kisoissa Falunissa 2015 Mononen kärsi monien mielestä vääryyttä, kun hän valintapolitikoinnin seurauksena ei päässyt kokoonpanoon päätösmatkalle 30 km:lle (p).

Pettynyt Mononen poistui kisoista kyyneleet silmissä.

Hänen kämppäkaverinsa Aino-Kaisa Saarinen puhisi tuolloin Ilta-Sanomien haastattelussa, että Monosen pitää kovettaa itseään, opetella huippu-urheilun itsekkäille tavoille ja puolustamaan asemiaan joukkueen sisäisessä valtapelissä.

”Aikulta on tullut monia neuvoja. Osassa on perääkin, mutta niitä täytyy suodattaa. Kyllä varmaan pitää kovettaa itseään. Siihen on erilaisia ratkaisuja. Minulla on ollut sellainen ideologia, että haluan olla kova urheilusuoritusten perusteella”, Mononen sanoi.

Viime talvena Mononen sijoittui maailmancupin osakilpailuissa kahdeksan kertaa kymmenen parhaan joukkoon.

Tour de Skin takaa-ajokilpailun osuusajoissa hän oli parhaana suomalaisena neljäs Sveitsin Lenzerheidessa.

Muutamassa kisassa hän oli kolmen parhaan suomalaisen joukossa.

Maksimaalinen hapenottokyky on yhä huippuhiihtäjän tärkein yksittäinen ominaisuus. Sen puolesta Mononen on maajoukkueen naisten huippua.

Hänellä on edelleen nimissään viime syksynä tehty epävirallinen ”kenttäennätys” Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen Kihun testimatolla Jyväskylässä.

”Niillä testituloksilla ei ole välttämättä mitään tekemistä talven tulosten kanssa. Naiset eivät paljon puhu näistä keskenään. Miehillä on ehkä erilainen lähestymistapa. Tärkeintä on verrata niitä omiin aikaisempiin tuloksiin.”

Kun ”konetta” riittää, kilpaladulla nousut ovat Monosen vahvuus. Enemmän kehitettävää löytyy tasaisten osuuksien ja laskujen etenemisessä.

Mononen aikoo muistaa entistä paremmin, että eroa kilpakumppaneihin voi tehdä myös mäen päällä, kun latu loivenee. Hän on yrittänyt muokata vauhdinjaon osalta omaa ajatusmaailmaansa.

”Ylämäissä tuntuu, että on helppo panna kaikki peliin ja sitten odotella, että tulee alamäki. Pitäisi ajatella niin, että ylämäessä ottaa pikkaisen vauhtia pois ja vetää tasaisella ihan täysillä.”

Voimaharjoittelun kautta Mononen on yrittänyt saada tasaisellekin tehokkaampaa etenemistä.

”Tehoharjoituksia on tehty vähän helpommissakin maastoissa eikä vain ylämäissä, että tulisi kovavauhtista hiihtämistä.”

Kolme poimintaa

Terveystarkastajasta tuli ammattihiihtäjä

1 Laura Monosen suosikkiharjoitus on sellainen, johon sisältyy joku selvä teema. Esimerkiksi vauhtikestävyysharjoitus, jossa on neljä kymmenen minuutin vetoa rullasuksilla.

Inhokkitreeni on palauttava 2–3 tunnin tasapaksu harjoitus ”tylsässä” maastossa.

Mononen vetää useimmat rukllahiihtoharjoituksensa Solvallan urheiluopistolle johtavalla tiellä Nuuksiossa. Sieltä löytyy hyviä nousuja vetoja varten.

Sulan maan juoksulenkit ovat pääosin polkujuoksua Nuuksiossa. Välillä hän juoksee ihan umpimetsässäkin.

Talvella Mononen harjoittelee kilpailujen välillä mm. Oittaan laduilla.

2 Mononen on ollut päätoiminen hiihtäjä vasta muutaman vuoden. Sitä ennen hän opiskeli ja valmistui biokemian maisteriksi Turun yliopistosta vuonna 2010 ja teki pari vuotta osa-aikatöitä, muun muassa Lohjan kaupungin terveystarkastajana.

Hän nousi uudelle tasolle vasta sen jälkeen, kun oli ryhtynyt ammattihiihtäjäksi.

3 Mononen aloittaa kilpailukautensa lokakuun lopussa Vuokatin Suomen cupissa.