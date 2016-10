Niki Tuuli ajoi jokaisessa MM-osakilpailussaan toiseksi – ”tavoitteet täyttyivät loistavasti”

Ratamoottoripyöräilijä Niki Tuuli sai Supersportin MM-sarjaan täksi kaudeksi villin kortin ja käytti saamansa mahdollisuudet vakuuttavalla tavalla. Kallio Racing -tiimillä ja Tuulilla ei ollut varaa koko MM-sarjan läpiviemiseen, minkä takia Tuuli ajoi vain kolme osakilpailua, mutta suomalainen tuulispää ajoi jokaisessa niistä kolmanneksi.

Saksan Lausitzin ja Ranskan Magny Coursin toisia sijoituksia seurasi sama sija sunnuntaina Espanjan Jerezissä. Tuuli ajoi jokaisessa näistä kisoista lisäksi kaikkein nopeimman kierrosajan.

”Onnistuttiin viikonlopussa Nikin osalta jälleen hyvin. Lähdimme rakentamaan kisaviikonloppua silmällä pitäen mahdollisimman hyvää asemaa tähän sunnuntain kilpailuun. Kärki meni aika-ajoissa kovempaa, mutta tiedettiin että kisavauhdissa ero on paljon pienempi”, tiimipäällikkö Vesa Kallio kertoi tallin tiedotteessa.

Aika-ajossa neljänneksi ajanut Tuuli oli kilpailussa jälleen vahva. Suomalainen johtikin kilpailua useiden kierroksien ajan, ja sijoitukset vaihtelivat maailmanmestari Kenan Sofuoglun kanssa viimeisille kierroksille saakka.

Tuulille sattui lopussa kuitenkin vaihdevirheitä, ja Sofuoglu oli maalissa 2,7 sekuntia ennen suomalaista.

”Nikiltä jälleen tosi hieno suoritus. Vaikka ohitukset olivat todella tiukkoja puolin toisin, sai Niki pidettyä paketin hyvin kasassa. Harmillisesti vaan viimeisellä kierroksella tuli vaihdemissi ja mahdollisuus haastaa Kenan vielä kerran meni siinä”, Kallio totesi.

”Kaiken kaikkiaan olemme onnistuneet todella hyvin näissä villin kortin kilpailuissa, pystyimme taistelemaan kärjessä niin kuin olimme suunnitelleetkin. Tavoitteet täyttyivät loistavasti, ja kilpailukausi on hyvä päättää tähän.”

Tuulilla on MM-sarjassa kasassa 60 pistettä, ja hän on tällä hetkellä 10. sijalla. Supersportin MM-sarjaa on ajamatta enää yksi osakilpailu Qatarissa.

”Nyt jatkamme ensi kauden suunnittelua”, Kallio totesi.