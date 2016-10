HJK:lla kohtalonhetket, mestaruus voi karata maanantain iltavaloissa Tampereella

Helsingin Jalkapalloklubilla on yksi kohtalon illoista maanantaina, kun se kohtaa Ilveksen Tampereella.

Jos HJK häviää ottelun ja samaan aikaan IFK Mariehamn voittaa, karkaa mestaruus helsinkiläisten ulottuvilta. Myös mestaruus voi ratketa, jos Seinäjoen SJK häviää samaan aikaan kotiottelunsa PK-35:tä vastaan.

Ihan niin pitkälle ei kuitenkaan kannata mennä, kun PK-35 matkustaa Seinäjoelle, eikä sillä ole enää mitään panosta. Sarjataso vaihtuu joka tapauksessa.

Jalkapallon Veikkausliigaa on kaksi kierrosta jäljellä. Maanantaina pelataan ja viimeinen kierros odottaa ensi sunnuntaina.

Jos riittää säpinää mestaruustaistelussa, piisaa sitä alhaallakin.

HIFK kohtaa Sonera-stadionilla Kuopion Palloseuran, ja siinä ottelussa voivat stadilaiset pelastaa sarjapaikkansa. Voitto auttaisi liigapaikan varmistamissa, mutta ei vielä takaa sitä, jos Inter voittaa oman ottelunsa RoPSia vastaan.

Näin mestaruus voisi ratketa:

IFK Mariehamn voittaa vierasottelussa FC Lahden. Samaan aikaan HJK häviää Ilvekselle ja SJK pelaa korkeintaan tasan PK-35:tä vastaan.

Tässä kuviossa Ilves voisi vielä saavuttaa IFK:n, mutta häviäisi heikomman maalieron takia. IFK:n maaliero on +12 ja Ilveksen +4. Tämä edellyttäisi, ettei IFK häviäisi viimeistä otteluaan Ilvekselle suurinumeroisesti, kun joukkueet kohtaavat Maarianhaminassa ensi sunnuntaina. Murskatappio ei tunnu kovin todennäköiseltä.

Näin IFK putoaa kolmanneksi:

HJK voittaa Ilveksen ja SJK oman ottelunsa, jolloin IFK putoaa kolmanneksi ja mestaruuden ratkeaminen siirtyy varmuudella viimeiselle kierrokselle.

Vain IFK:lla mestaruus omissa käsissä:

IFK Mariehamn on ainoa joukkue, jolla on mestaruusomissa käsissään. Jos IFK voittaa kaksi viimeistä otteluaan on se automaattisesti mestari.

Näin pelataan viimeisillä kierroksilla:

Maanantai, kello 18.30:Ilves–HJK, Lahti–IFK Mariehamn, SJK–PK-35, muut ottelut: HIFK–KuPS, Inter–RoPS, PS Kemi–VPS.

Sunnuntai, kello 15.00: HJK–SJK, IFK Mariehamn–Ilves, muut ottelut: KuPS–PS Kemi, PK-35–Inter, RoPS–HIFK, VPS–Lahti.