Ristolaisella huikaiseva kolmen tehopisteen ilta – Puljujärvi todisti Buffalon noloa maalia aitiopaikalta

Buffalo-puolustaja Rasmus Ristolainen on avannut NHL-kautensa häikäisevällä tavalla. Kahden ottelun jälkeen kasassa ovat jo tehot 0+4, kun Ristolainen merkkautti sunnuntain ja maanantain välisenä yönä kolmen syöttöpisteen illan. Buffalo voitti ottelussa Jesse Puljujärven edustaman Edmontonin vieraissa maalein 6–2.

Ristolaisen loistavaa kauden aloitusta asettaa raameihinsa se, että neljään tehopisteeseen on yltänyt puolustajista hänen ohella ainoastaan Ottawan ruotsalaistähti Erik Karlsson (1+3).

Edmontonia vastaan Ristolainen alusti 2+2 tehopisteen iltaa viettäneen Ryan O'Reillyn molempia maaleja. Ensimmäisessä niistä Kyle Okposo jatkoi Ristolaisen syötön jälkeen kiekon O’Reillylle maalinedustalle pelaajaruuhkan läpi briljantilla poikittaispassilla.

Toinen O’Reillyn maali puolestaan livahti Edmonton-vahti Cam Talbotin taakse nololla tavalla. Ristolainen jakoi pelivälineen keskialueella O'Reillylle, joka vippasi löysän kiekon kohti Talbotin vartioimaa maalia. Kiekko otti jäästä pirullisen pompun, lentorata kääntyi aavistuksen, ja Talbot katseli hölmistyneenä, kun kiekko päätyi hänen patjojaan nuollen häkkiin.

Osumaa todisti kenttäpelaajista lähimpänä Edmontonin Jesse Puljujärvi.

Ristolainen kruunasi iltansa oltuaan alustamassa 6–2-maalia, jossa O’Reilly antoi ratkaisusyötön Matt Moulsonille b-pisteen tasalle.

Ristolainen kellotti ottelussa jäällä lähes 27 minuuttia, eli miltei puolet pelistä. Tehoitta jäänyt Puljujärvi sai jääaikaa yli 12 minuuttia.

Carolina-hyökkääjä Teuvo Teräväinen ja Vancouver-hyökkääjä Markus Granlund iskivät puolestaan kumpikin kauden ensimmäisen maalinsa, kun joukkueet kohtasivat toisensa.

Ylivoimalla rakennetussa Teräväisen viimeistelemässä 2–0-osumassa oli syöttöpisteen kera mukana myös peliälystään tunnettu Sebastian Aho.

Aho jakoi kiekon vasemmalla laidalla siniviivalle Justin Faulkille, ja Faulk antoi pelivälineen Aholle takaisin. Aho jatkoi kuviota poikittaissyötöllä oikeaan laitaan Teräväiselle, joka taas siirsi mustan välittömästi viivaan Faulkille. Faulk ampui lyöntilaukauksen pelaajamuuriin, mutta Teräväinen seurasi tilanteen kehittymistä tarkkaan ja iski reboundin sähäkällä laukauksella verkon perukoille.

[HIGHLIGHT] Teuvo Teravainen nets his first #Canes goal on the power play in Vancouver! #Redvolution #CARvsVAN pic.twitter.com/lZN4cB8WB3