Tuomas Aho lopettaa pelaajauransa – takana eniten otteluita Veikkausliigan aktiivipelaajista: ”Yksinkertaisesti ei vaan jaksa istua puoltatoista tuntia autossa peleihin ja treeneihin”

Veikkausliigan aktiivipelaajista eniten otteluita pelannut HIFK-puolustaja Tuomas Aho päättää pelaajauransa tähän kauteen.

Aho, 35, on Veikkausliigassa kaikkien aikojen eniten otteluita pelanneiden listalla seitsemäntenä. Puolustajaikoni on pelannut ennen illan KuPS-ottelua 361 ottelua Veikkausliigassa.

”Kahden viimeisen vuoden ajan tämä ajatus ja ratkaisu on kypsynyt. Sen jälkeen kun Myllykoskella tapahtui mitä tapahtui (MyPa ajautui vaikeuksiensa jälkeen konkurssiin helmikuussa 2015 ja Aho siirtyi tuon jälkeen HIFK:hon), niin oikeastaan tulin tähän lopputulokseen ihan logistisista syistä. Vaikka voisin pelatakin puoliammattilaisena Suomessa korkeimmalla sarjatasolla, niin yksinkertaisesti ei vaan jaksa istua puoltatoista tuntia autossa peleihin ja treeneihin, Aho kertoo HIFK:n tiedotteessa.

”Ei ole myöskään järkevää siirtää konkkaronkkaa Kymenlaaksosta pääkaupunkiseudulle ainoastaan meikäläisen perässä.”

Parikkalassa syntyneen Ahon Veikkausliiga-debyytti nähtiin kesäkuussa 1999 juuri MyPa-paidassa FC Jazzia vastaan. Aho oli tuolloin 18-vuotias.

”( Juha ) Malinen nosti minut FC Kuusankosken B-junnuista suoraan miesten edustusjoukkueeseen. Hän antoi minun pelata ensimmäisenä kesänä kahdeksan peliä Veikkausliigassa. Jos ihan rehellisiä ollaan niin silloin ei taidot välttämättä olisi vielä ihan liigaan asti riittäneet.”

”Meillä oli parempia pelaajiakin joukkueessa, mutta Malinen antoi mahdollisuuden treenata ja kehittyä. Vielä seuraavanakin vuonna tuli virheitä, mutta Malinen antoi silti pelata. Hän oli ehdottomasti suurin henkilö Veikkausliigaurani alussa”, Aho kiittelee.

Pitkällä aikuisurallaan Aho on pelannut HIFK:n ja MyPan ohella FC Kuusankosken, tanskalaisen AGF Århusin ja HJK:n riveissä. Suomen juniorimaajoukkueita aikoinaan edustanut Aho on voittanut urallaan kaksi SM-hopeaa, kolme SM-hopeaa ja kolme Suomen Cupia.

”Totta kai hienoimpia muistoja uran varrelta ovat nuorten maaottelut ja kaikki eurocupin ottelut. Huikeita reissuja ja kokemuksia. Nuorten alle 21-vuotiaiden MM-kisat Argentiinassa vuonna 2001 ja alle 18-vuotiaiden EM-kisat Saksassa olivat hienoja sekä unohtumattomia kokemuksia. Meillä oli muutenkin hyvä ikäluokka 81-syntyneiden maajoukkueessa. Se oli joukkue, joka ei lähtenyt mihinkään otteluun häviämään”, Aho muistelee.

Tämä kausi on ollut Ahon toinen peräkkäinen HIFK:ssa. Aho on tehnyt pelaamissaan otteluissa vaikutuksen rauhallisuudellaan ja kokemuksellaan, jolla hän on ohjannut HIFK:n puolustusta.

Aholla on tänään edessä kauden viimeinen kotiottelu Kuopion Palloseuraa vastaan. Ensi sunnuntain päätöskierroksella HIFK kohtaa vielä vieraskentällä Rovaniemen Palloseuran.

”Vielä on kaksi ottelua jäljellä. Minusta tuntuu henkilökohtaisesti, ettei meidän kopissa hirveästi sarjataulukkoa tai tilannetta mietitä. Siellä mennään tunti, treeni ja ottelu kerrallaan, vaikka se kliseeltä kuulostaakin. Pelataan pelit ja katsotaan missä mennään. Näin tulee varmasti paras tulos, sillä jos alkaa turhaan miettimään ja murehtimaan niin tulos ei ole paras.”

Tulevaisuudessa Aho aikoo sanojensa mukaan nauttia siitä, mitä hän ei ole aktiiviuransa aikana ehtinyt tekemään. Hän valmistui äskettäin pelaamisen ohessa Liikuntatieteiden maisteriksi eli liikunta- ja terveystiedon opettajaksi Jyväskylän yliopistosta.

”Sain paperit. Lapset ovat koulussa, vaimolla on työpaikka ja itse käyn töissä. Pelaajauran päättymisen myötä on varmasti enemmän aikaa perheelle. Valmennan edelleen 06–07-syntyneiden tyttöjen jalkapallojoukkuetta Kouvolassa, jossa myös oma tyttäreni pelaa”, Aho kertoo.

”Keskityn kaikkeen siihen, mitä ei ole kesällä ehtinyt tekemään. Grillaan viikonloppuisin ja käyn kalassa sekä metsällä. Kun on pitänyt olla 24/7 urheilija niin nyt pystyy lähtemään vaikka extempore-reissuihin. Ja saa elää normaalia elämää. Urheilijan elämä ei kuitenkaan missään suhteessa ole normaalia elämää”, Aho sanoo.