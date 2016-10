Jokerit kohtaa viime kevään kuuman taisteluparin Torpedon – ”tuntuu kuin palaisimme pudotuspeleihin”

Jokerit kohtaa maanantai-iltana KHL:ssä kotiottelussaan Torpedo Nizhni Novgorodin, joka tuo monille helsinkiläisille vahvoja joskaan ei kovin miellyttäviä muistoja mieleen.

Joukkueet pelasivat viime keväänä kuusi pudotuspeliottelua, joissa tunteet kuohuivat. Otteluparia leimasivat monet suihkukomennukset ja jokeripelaajien telomiset.

Torpedo jatkoi puolivälieräparista jatkoon voitoin 4–2, ja kuuman taisteluparin tapahtumat ovat yhä runkosarjaottelun alla pelaajien mielessä.

”Puhuimme jätkien kanssa, että tuntuu kuin pudotuspelit eivät olisi päättyneetkään. Tuntuu kuin palaisimme takaisin kevään pudotuspeleihin. Jopa sää on aika samanlainen”, Torpedon 28-vuotias ykköshyökkääjä Kaspars Daugavins sanoi Jokerien tiedotteessa.

Tällä hetkellä Torpedo keikkuu KHL:n läntisen konferenssin kolmannella sijalla, kun taas Jokerit on pudotuspeliviivan alla yhdeksäntenä.

”Välillemme on muodostunut iso taistelu. Jokerit on yksi sarjan parhaista, ja lisäksi Suomen ja Venäjän välillä on aina pieni kilpailuasetelma. Totta kai he haluavat myös kuitata aiemmat tappiot ja voittaa meidät”, Daugavins sanoi viitaten myös Torpedon alkukauden 3–1-kotivoittoon Jokereista.

”Myös fanit muistavat taatusti viime kauden jännitteet. Helsingissä on aina hauska pelata, täällä on paljon kannattajia ja ääntä. Odotan kunnon pudotuspelikiekkoa.”

Torpedoa valmentaa jo neljättä kautta voitontahtoinen ja tunteella otteluissa elävä Peteris Skudra . Latvialaisvalmentaja riehui viime kaudella Helsingissä suihkukomennuksen arvoisesti ja otti kotiareenallaan äänekkäästi yhteen jokerihyökkääjä Jesse Joensuun kanssa.

Viime harjoituskaudella Skudra puolestaan tappeli Neftehimik Nizhnekamskin valmentajan Jegveni Popikhinin kanssa kesken ottelun. Myös Torpedon pelaajat saavat kuulla kunniansa, jos peli ei kulje.

”Hän saattaa suuttua meille tai tuomareille, mutta se saa meidät hereille. Hän huutaa vähemmän, kun pelaamme niin hyvin kuin pystymme”, tällä kaudella 19 ottelussa tehot 6+9=15 kerännyt Daugavins naurahti.

Skudran kiivaasta luonteenlaadusta huolimatta Daugavins pitää maanmiestään erittäin hyvänä ja modernina valmentajana, joka osaa muun muassa yhdistää taitavasti asioita erilaisista pelitavoista.

”Hän näyttää välillä hullulta penkillä, mutta saa homman hoidettua. Hän saa meistä kaiken irti, siksi hän saa pitää työnsä”, Daugavins totesi.