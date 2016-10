Tenniksen kauhukakara Kyrgios sai pitkän pelikiellon, hakeutuminen psykologiseen hoitoon voi lyhentää rangaistusta

Australialainen Nick Kyrgios sai pitkän pelikiellon lyötyään lekkeriksi tenniksen Shanghain masters-turnauksen toisen kierroksen ottelun viime viikolla, kertoi ammattilaisten etujärjestö ATP.

Kyrgios todettiin käyttäytyneen pelin rehellisyyttä ja moraalia loukaten, kun hän hävisi ilmeisen tahallaan saksalaiselle Mischa Zvereville 1–6, 3–6.

Rikkomus tarkoittaa, että Kyrgios saa 25 000 dollarin sakon ja pelikiellon, joka kattaa kahdeksan turnausviikkoa. Kilpailukielto alkaa heti maanantaina 17. lokakuuta ja päättyy vasta 15. tammikuuta. Kyrgios menettää tänä aikana kaikki Australian avoimeen mestaruusturnaukseen tähtäävät tapahtumat ennen kauden ensimmäistä grand slamia.

Kyrgiosilla on mahdollisuus saada pelikielto lyhenemään kolmeen turnausviikkoon, jos hän esittää uskottavan suunnitelman hakeutua urheilupsykologiseen hoitoon.

Ennen tätä 25 000 dollarin sakkoa Kyrgios ehti saada yhteensä 33 000 dollaria sakkoja heikosta käyttäytymisestään, verbaalisesta hyökkäyksestä päin katsojaa ja epäurheilijamaisuudestaan.

Temperamenttinen Kyrgios, 21, on suuri lahjakkuus, jolla olisi eväät hyvinkin pitkälle ammattilaistenniksessä, mutta hänellä on ollut läpi uransa vaikeuksia hallita mieltään. Hän on usein antanut erikoisia lausuntoja, jotka osoittavat välinpitämättömyyttä ja muiden ihmisten kunnioittamisen puutetta.

Juuri ennen Shanghain mastersia Kyrgios voitti Tokion ATP-turnauksen, ja sen lisäksi hänellä oli kaksi turnausvoittoa tältä vuodelta, Marseille ja Atlanta.

Kyrgios nousi Tokion voittonsa ansiosta ATP-listalla sijalle 14, joka on hänen korkein sijoituksensa tähän mennessä.

Kaksi vuotta sitten Kyrgios kohahdutti tennismaailmaa voittamalla vain 19-vuotiaana Rafael Nadalin Wimbledonin neljännellä kierroksella. Nadal oli silloin maailman ykkönen ja valmis valtaamaan kannun Lontoon nurmikentillä.