Tuomo Ruutu edelleen ilman sopimusta, IFK vaitonainen mahdollisista siirtokuvioista

Helsingin IFK:n jääkiekon liigajoukkue kaipaisi eloa varsinkin kotipeleihinsä. Joukkue on pelannut paremmin vieraissa kuin Nordenskiöldinkadun hallissa.

Yksi pelin piristäjä voisi olla hyökkääjä Tuomo Ruutu. Kiekkopiireissä on kulkenut huhu tai kenties vain toive, että Ruutu olisi IFK:n kiikarissa.

”Ei ole mitään tuon asian tiimoilta”, IFK:n urheilutoimenjohtaja Tom Nybondas sanoi HS:lle.

Ruutu pelasi viime kauden New Jersey Devilsissä, mutta jäi ilman sopimusta täksi kaudeksi. Hän kävi Vancouver Canucksin testileirillä, mutta sieltäkään ei irronnut paikkaa.

Vancouverissa Ruutu pelasi muutaman harjoitusottelun ja teki jopa maalin, mutta työtarjousta ei tullut.

”Meillä ei ole ollut yhteydenpitoa eikä asia ole ollut tapetilla”, Nybondas sanoi.

Ruutu asuu New Jerseyssä Yhdysvaltain itärannikolla ja odottelee rauhassa, aukeaako paikka jonnekin. Hän harjoittelee siellä ja pitää itsensä valmiina, jos tilaisuus tulee.

”Kyllä me tarkkailemme markkinoita”, Nybondas sanoi IFK:n tilanteesta. ”Joko saamme tuloksia aikaan laadukkaalla valmennuksella tai sitten me rekrytoimme pelaajan.”

Tuomo Ruutu, 33, on pelannut 12 kautta NHL:ssä Chicagossa, Carolinassa ja New Jerseyssä. Ja runkosarjaotteluita on takana 735.