Käyttikö Johaug dopingia tahattomasti? Nämä neljä asiaa puoltavat Norjan selitystä ja nämä ovat sitä vastaan

Klostebolia käytetty Itä-Saksassa Klosteboli (4-chlorotestosterone) on heikko, synteettinen androgeenis-anabolinen steroidi. Se kuuluu Maailman antidopingtoimisto WADAn kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -luetteloon. Klostebolia sisältävä Trofodermin on osassa Eurooppaa, muun muassa. Italiassa, käytössä oleva haavanhoitotuote, jota saa sekä voiteena että suihkeena. Trofoderm sisältää klostebolin lisäksi antibioottia. Tuote on tarkoitettu erilaisten haavojen ja haavaumien paikallishoitoon. Klostebolia on käytetty urheilussa suorituskyvyn parantamiseen esimerkiksi Itä-Saksassa. Anabolis-androgeeniset aineet lisäävät lihasmassaa ja -voimaa. Ne vaikuttavat myös elimistön hormonitasapainoon ja aineenvaihduntaan siten, että elimistö sietää kovaa harjoitusta entistä tehokkaammin joutumatta ylikuntoon. Lähde: Suomen antidopingtoimikunta

Anabolisesta steroidista klostebolista kärynnyt Norjan hiihtotähti Therese Johaug on puolustanut itseään sillä, että hän sai dopingainetta huuliinsa käyttämästä Trofodermin-voiteesta. Vastuun ottanut Norjan hiihtojoukkueen lääkäri Fredrik S. Bendiksen kertoi päätyneensä apteekkiin, kun kortisoni oli loppunut ja Johaugin huulia piti hoitaa.

Bendiksen oli tarinan mukaan kysynyt apteekin henkilökunnalta, oliko Trofodermin käyttö ok, johon oli saanut myöntävän vastauksen. Johaug taas varmisti Bondaksenilta, että voidetta saa käyttää.

HS summasi, mitkä seikat puoltavat Johaugin tarinaa ja mitkä puhuvat sitä vastaan.

Puolesta:

1. Johaugin rohtuneet huulet.

Norjan yleisradioyhtiö NRK:n elokuussa tekemässä tv-haastatteluissa näkyy, että Johaugin huulet ovat olleet pahassa kunnossa. On todennäköistä, että Johaug on käyttänyt niihin muuta kuin tavallista huulirasvaa.

2. Apteekin kuitti.

Lääkäri Bendiksen on kertonut ostaneensa Trodofermin-lääkkeen livignolaisesta apteekista 3. syyskuuta. Norjalainen tv-kanava TV2 kävi läpi apteekin ostoksia yhdessä apteekkia pyörittävän Monica Faiferin kanssa, ja kuitista selvisi, että apteekista oli todella ostettu yksi paketti Trofoderminia syyskuun 3. päivän aikana.

Faifer ei tosin muistanut, kenelle lääke oli myyty, tai onko Bendiksen käynyt tuolloin apteekissa. Selvityksessä kävi kuitenkin ilmi, että lääkettä ei ole myyty apteekissa lainkaan elokuun 28:nnen ja syyskuun 2. päivän aikana, joten muussa tapauksessa kyse olisi melko onnekkaasta sattumasta.

3. Trofoderminin näkyminen dopingtestissä.

Trofodermin näkyy klosteboli-steroidina dopingtestissä, vaikka sitä olisi käytetty huuliin pienikin määrä.

Johaugin kerrotaan käyttäneen Trofoderminia rohtuneisiin huuliinsa toistakymmentä vuorokautta. Hän aloitti väitteen mukaan Trofoderminin käytön 4. syyskuuta, ja positiivinen testitulos tuli 16. syyskuuta otetussa testissä. Tällainen tapahtumien kulku on hyvin mahdollinen.

4. Klostebolin alkeellisuus dopingaineena.

Liikuntalääketieteen erikoislääkäri Sergei Iljukov on arvioinut Ylelle, että Johaugin dopingrike on todennäköisesti vahinko, sillä klosteboli on alkeellinen vaihtoehto. Iljukovin mukaan voima- ja kestävyysominaisuuksien parantamiseen on muita yhtä tehokkaita aineita, jotka näkyvät testeissä vain lyhyen ajan.

”Jos Johaug olisi ottanut lääkkeen piikkinä ja voide olisi peitetarina, piikki näkyisi biologisen passin veriprofiilissa ja steroidiprofiilissa, joten hypoteesi (klostebolin tarkoituksellisesta käytöstä) on epätodennäköinen”, Iljukov sanoi.

Vastaan:

1. Maajoukkuelääkärin työhistoria.

Norjan maajoukkuelääkäri Bendiksen työskenteli Trofodermin-voidetta valmistavan lääkeyritys Pfizerin lääketieteellisenä johtajana Norjassa vuosina 1995–2000 ja maapäällikkönä vuosina 2000–2003. Trofodermin on kaiken järjen mukaan ollut hänelle tuttu tuote.

Bendikseniä on lisäksi aiemmin jo epäilty dopingin välittämisestä. Hän toimi vuonna 2004 jalkapallojoukkue Hamkamin lääkärinä, ja samana vuonna joukkueen pelaaja Sveinung Fjeldstad kärysi anabolisten steroidien käytöstä. Bendiksen selvisi tuolloin ilman syytteitä, kun Fjelstad ilmoitti saaneensa steroideja ystävältään.

2. Trofodermin-lääkepakkaus.

Keskellä Trofodermin-lääkepakkausta lukee selkeästi ”doping”. Sana on ympyröity kieltomerkki. Tätä olisi vaikea olla huomaamatta.

On erittäin epätodennäköistä, että pakkauksen doping-sana olisi jäänyt huomaamatta sekä lääkäriltä että urheilijalta.

Kävin uteliaisuuttani Livingon apteekissa katsomassa miltä pakkaus näyttää. Voiko tästä paketista lääkäri erehtyä sopingin suhteen? pic.twitter.com/hK7JXYtjs5 — Aino-Kaisa Saarinen (@Aino_Kaisa) 13. lokakuuta 2016

3. Johaugin tarkkuus.

Johaug on sanonut olevansa erityisen tarkka siitä, mitä hän käyttää, koska urheilija vastaa lopulta näytteidensä sisällöstä. Miksi Johaug olisi yhtäkkiä käyttänyt hutiloiden itselleen tuntematonta voidetta?

4. Norjan hiihdon harmaalla alueella toimiminen.

Norjassa on liikuttu dopingsäännöksissä harmaalla alueella. Heinäkuussa 2016 selvisi, että norjalainen Martin Johnsrud Sundby oli antanut kaudella 2014–2015 kaksi dopingnäytettä, joissa oli liikaa Ventolin-astmalääkkeestä peräisin ollutta salbutamolia. Myöhemmin selvisi, että monet terveetkin hiihtäjät ovat saaneet Norjassa astmalääkitystä.

On aiheellista kysyä, miksi harmaalla alueella liikkuminen olisi rajoittunut Norjan hiihdossa vain astmalääkitykseen.

Yhteenveto:

Monet asianhaarat puhuvat sen puolesta, että Johaug on voinut käyttää Trodofermin-voidetta rohtuneisiin huuliinsa ja jäädä sen takia kiinni dopingtestissä. Olisi kuitenkin kummallista, jos Norjan maajoukkuelääkärin asemassa toiminut ja Pfizerinissä pitkään johtotehtävissä työskennellyt Bendiksen ei olisi ollut tietoinen Trodoferminin sisällöstä.

Johaugin käry on hämmentävä soppa, jossa on yhtä lailla sekä Norjan selitystä tukevia että sitä murentavia faktoja. Vaaka on jotakuinkin tasan ennen kuin Johaugin antamasta näytteestä tai tapauksesta muuten paljastuu oleellisia lisätietoja.