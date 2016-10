Päävalmentaja Hans Backella on yhä Palloliiton johdon luottamus: ”Hän on koko ajan arvioitavana”

Suomen jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Hans Backe nauttiii yhä Suomen Palloliiton johdon luottamusta, vaikka ruotsalaisen kausi Huuhkajien vetäjänä on tähän mennessä ollut synkkä.

Backe on toiminut Suomen päävalmentajana kymmenessä ottelussa. Niistä koossa on kaksi tasapeliä ja kahdeksan tappiota maalierolla 4–21.

Kolmesta ensimmäisestä MM-karsintaottelusta saldo on tasapeli ja kaksi tappiota.

Palloliiton puheenjohtaja Pertti Alaja kommentoi Backen asemaa ensimmäisen kerran maanantaina, kun liitto piti hallituksensa kokouksen yhteydessä lehdistötilaisuuden.

Alajan mukaan Backen asemaa käsiteltiin lyhyesti liittohallituksen kokouksessa.

”Hasse on koko ajan arvioitavana, mutta nyt hän valmistautuu pelaajien kanssa Ukraina-otteluun”, Alaja kuvasi tilannetta.

Alajan mielestä maajoukkueen menestys Backen alaisuudessa on ollut pettymys ”kaikille”.

”Hänellä on ollut paljon pelaajakokeiluja ja hän on antanut näyttömahdollisuuksia. On ollut kovia vastustajia, ja otteluihin on valmistauduttu hyvin. Hasse on kokenut valmentaja, joka on tuonut uusia näkökulmia ja uusia teknisiä analyysimenetelmiä”, Alaja luonnehti Backen kautta tähän mennessä.

Alajan mielestä maajoukkueen yhteydessä ei voi puhua sekasorrosta.

”A-maajoukkue ei ole missään sekamelskassa.”

Alajalta kysyttiin, mikä merkitys tämän jälkeen on jäljellä olevilla seitsemällä MM-karsintaottelulla.

”Jokainen ottelu on huipputärkeä sekä karsinnan kannalta että pidemmällä tähtäimellä.”

Alajalta kysyttiin myös, millaista luottamusta hän nauttii nyt puheenjohtajana.

”Se on muitten arvioitavissa, mutta uskon nauttivani suurta luottamusta”, Alaja sanoi.

Palloliiton lisenssipelaajien määrä on kasvanut tänä vuonna 5,6 prosentilla. Nykyinen lukema on 138 231 lisenssipelaajaa.

Määrästä on noin puolet on alle 12-vuotiaita. Tyttöjä ja naisia on noin 30 000.