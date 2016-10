Zlatan tyri avopaikan ja jäi taas maaleitta – ManU teki kyseenalaisen ennätyksen

Jalkapallon Englannin Valioliigan vauhdilla aloittaneen Zlatan Ibrahimovicin ruuti on kostunut alkukierrosten jälkeen.

Kauden alussa neljässä pelissä neljä maalia tehnyt Manchester Unitedin ruotsalaiskärki pelasi maanantai-iltana jo neljännen pelinsä peräkkäin ilman osumaa, kun ManU venyi maalittomaan tasapeliin Liverpoolin vieraana.

Zlatanilla oli ottelun toisella puoliajalla mainio paikka ratkaista voitto Unitedille, mutta noin neljästä metristä lähteyt pusku suuntautui kulmalippua kohti.

”Luulin, että hän tekisi siitä maalin”, tunnusti ManU:n päävalmentaja Jose Mourinho.

ManU:n pallonhallinta oli tilastopalvelu Optan mukaan vain 35 prosenttia, mikä on joukkueen alhaisin lukema sitten tilastoinnin aloittamisen kaudella 2003–04.

Mourinho ei kuitenkaan niellyt kritiikkiä joukkueensa pelitavasta.

”Liverpoolilla oli vain kaksi laukausta maalia kohti 65 prosentin pallonhallinnalla. Heidän pelaamistaan kohtaan tässä pitäisi olla kriittiinen”, valmentaja kommentoi.

Liverpoolin päävalmentaja Jürgen Klopp ei ollut tyytyväinen joukkueensa peliin selvästä pallonhallinnasta huolimatta.

”Tämän illan parhaat asiat ovat yksi piste ja nollapeli, ei muuta. Meidän täytyy pystyä paljon parempaan”, Klopp totesi.

Liverpool on sarjassa kahdeksan kierroksen jälkeen neljäntenä kahden pisteen päässä sarjakärki Manchester Citystä. ManU on seitsemäntenä neljän pisteen päässä Liverpoolista.

Twitterissä Ibrahimovicin heikot otteet saivat osakseen pilkallisia kommentteja.

Zlatan will take the EPL by storm

Zlatan didn't come to joke

Zlatan will score every team pic.twitter.com/iWfuYppiYT