Pep Guardiola yrittää luotsata Manchester Cityn voittoon Barcelonasta Mestarien liigassa – ”Se on kone”

Kaksi Mestarien liigan voittoa, kolme liigamestaruutta, yhteensä 14 titteliä neljän kauden aikana.

Manchester Cityn nykyisellä päävalmentajalla Pep Guardiolalla on ikuinen paikka Barcelonan kannattajien sydämessä.

Keskiviikkoiltana kuningas palaa palatsiinsa, kun Guardiola johdattaa Manchester Cityn entiselle kotistadionilleen, legendaariselle Camp Noulle lähes 100 000 ihmisen eteen.

Guardiola lausui ylistäviä sanoja entisestä seurastaan ennen kohtaamista.

”Barcelona on erityinen pelityylinsä ansiosta. Se on kone. Edellisten 15 vuoden ajan Barcelona on dominoinut ottelua, ja rakastan heidän pelityyliään”, Guardiola kommentoi.

Guardiolan lisäksi Barcelonan kotimaisemiin palaavat urheilujohtaja Txiki Begiristain, maalivahti Claudio Bravo, hyökkääjä Nolito ja apulaisvalmentaja Mikel Arteta.

City ja Barcelona ovat aloittaneet tämän kauden Mestarien liigan tappioitta. Joukkueet ovatkin vahvimmat suosikit jatkamaan helpohkosta alkulohkosta.

Molemmat olivat kuitenkin vaikeuksissa edellisissä otteluissaan. Barcelona haki vain vaivoin 2–1-voiton Mönchengladbachista ja City jäi 3–3-tasapeliin Celticin vieraana.

Barcelona sai viime viikolla hyviä uutisia, kun joukkueen suurin tähti Lionel Messi asteli kentälle loukkaantumisen jälkeen. Argentiinalainen palasi näyttävästi ja onnistui heti maalinteossa liigaottelussa Deportivo La Coruñaa vastaan.

Guardiola on useaan otteeseen ylistänyt maailman parhaana viidesti palkittua pelaajaa, ja edellinen yritys pysäyttää ”Kirppu” päättyi ikimuistoiseen nöyryytykseen.

Barcelona pudotti Guardiolan valmentaman Bayern Münchenin välierissä kaudella 2014–15 yhteismaalein 5–3. Messi teki avausottelussa kaksi osumaa, joista jälkimmäisen ansiosta Bayern-puolustaja Jérôme Boatengistakin tuli nettihitti.

Cityn ja Barcelonan polut ovat ristenneet viime vuosina kahdesti Mestarien liigan ratkaisuvaiheissa. Kausina 2013–15 Cityn taival päättyi Barcelonaa vastaan neljännesvälierissä.

Näissä otteluissa Messi teki kaksi maalia ja Cityn kärjessä urakoiva Messin hyvä ystävä Sergio Aguero yhden.

Tämän kauden Mestarien liigassa molemmat ovat onnistuneet kolmesti, kun argentiinalaistähdet iskivät hattutempun avauskierroksen otteluissa.

Kotimaisissa sarjoissa suurseurat ovat pelanneet ailahtelevasti. City pitää edelleen kärkisijaa, mutta kahdesta edellisestä pelistä on saldona vain yksi piste.

Barcelona puolestaan on vasta neljäntenä kärsittyään kahdeksassa ottelussa jo kaksi tappiota. Lauantain 4–0-voitto Deportivosta kuitenkin osoitti joukkueen pelin olevan loksahtamassa takaisin uomiinsa.

Messin lisäksi vauhdissa ovat alkukaudella olleet kaksi muuta Barcelonan nimekkään hyökkäystrion jäsenistä.

Messi, Luis Suárez ja Neymar ovat nimittäin tehneet yhteensä tällä kaudella jo 23 maalia, eli kuusi enemmän kuin aiempina kausina.

Barcelona–Manchester City Viasat Jalkapallo keskiviikkona kello 21.45.