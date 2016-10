Huijauksella ja huijauksella on eroja.

Moni muistaa viime kesän kohun, kun Kansainvälinen yleisurheiluliitto IAAF sulki venäläiset yleisurheilijat pois Rion kesäolympialaisista. Venäläiset heitettiin ulos myös monesta muusta lajista maan valtiojohtoisen dopingin takia.

Urheileva maailma näytti tulleen hulluksi. Venäläisiä urheilijoita jahdattiin ennen Rioa, Rion aikana ja Rion jälkeen. Ilman, että puolustelee venäläisiä, kohteena oli osin täysin syyttömiä urheilijoita.

Norjalaiset hiihtäjät saavat sen sijaan mellastaa liittonsa tuella mielensä mukaan ilman, että Kansainvälinen hiihtoliitto puuttuu siihen samalla tavalla kuin IAAF venäläisiin yleisurheilijoihin.

Urheilussa yhteiseksi hyväksytyt säännöt eivät näköjään koske kaikkia.

On sinällään sama, käyttikö Therese Johaug dopingia tahattomasti vai ei. Isompi asia on, miksei Norjan hiihtoliitto toimi, kuten Kansainvälisen antidopingtoimiston Wadan säännöt vaativat – aseta Johaugia väliaikaiseen kilpailukieltoon?

Johaugin huulirasvakäry on yksittäisenä tapauksena hölmöilyn huippu ja jopa huvittava. Selityskin voi pitää paikkaansa, kunhan saadaan selvyys, mitä Johaug itse tiesi tai mitä hänen olisi pitänyt tietää.

Toisen norjalaishiihtäjän, Martin Johnsrud Sundbyn käry on luoteeltaan kovempi kuin Johaugin, vaikka salbutamol on aineena pehmeämpi kuin anabolinen steroidi.

Sundby kärähti salbutamolin liiallisesta käytöstä kaudella 2014–20115. Sundbyn jokainen annos sisälsi 5 000 mikrogrammaa salbutamolia.

Inhaloitavan salbutamolin maksimiannos oli aiemmin määritelty 1 600 mikrogrammaan vuorokaudessa, ja tämä on nyt täsmennetty muotoon 800 mikrogrammaa kahdentoista tunnin aikana.

Tällä korostetaan Wadan mukaan sitä, että vuorokausiannosta ei saa ottaa yhdellä kertaa. Wadan tarkennuksen mukaan inhaloitavan salbutamolin maksimiannos on 800 mikrogrammaa kahdentoista tunnin aikana.

Kun terveelle urheilijalle on määrätty astmalääkettä, kyseessä on kiistaton dopingtapaus. Lääkeannoksen määrän perusteella Sundbyn olisi kuulunut olla keuhkosairaiden vuodeosastolla, ei kilpaladulla.

Sundbyn tapaus kertoo, että Norjan hiihtoon on juurtunut oma toimintakulttuuri, mikä on oikea tapa toimia. Jatkuvan menestyksen myötä norjalaiset suhtautuvat dopingepäilyihin ylimielisesti, kuten Johaugin kohdalla on käynyt.

Norjan hiihtoliitto liikkuu harmaalla alueelle. Se kokeilee kepillä jäätä. Muiden silmissä norjalaisten touhu ei näytä hyvältä.

Jotta urheilu olisi oikeudenmukaista, norjalaiset hiihtäjät pitää sulkea kahdeksi vuodeksi ulos kansainvälisestä hiihdosta. Miksei niin kuitenkaan tapahdu?

Siksi, että Norja on liian iso hiihtomaa, joka on samalla ylivoimainen markkinaykkönen. Ilman norjalaisia sponsoreita hiihdon maailmancupin osakilpailuja jäisi pitämättä.

Niin oli käydä viime kaudella Sloveniassa, kun maailmancupin kisalle ei löytynyt yhtään paikallista tukijaa. Cupin sprintti järjestettiin Planicassa pelkästään norjalaisten yritysten tuella. Huvittavaa, että juuri tässä kisassa paras norjalainen oli vasta seitsemäs.

Myös Venäjä on iso urheilumaa, mutta sen kyky tehdä urheilussa bisnestä on Norjaan verrattuna olematon.

Jos Norja suljetaan pois hiihdosta, lajin tv-tulot romahtavat. Hiihdon muiden isojen hiihtomaiden, Saksan ja Puolan pitää löytää uusia huippuja, että katsojaluvut säilyvät.

Kenellekään ei ole varaa menettää Norjaa hiihdossa.