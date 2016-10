Suomen paras rytminen kilpavoimistelija HS:lle: Taloudelliset huolet ja huonot harjoitusolot johtivat uran lopettamiseen – ”minulla ei ollut mitään muuta elämää”

Kuka? Ekatrerina Volkova Syntynyt 2. heinäkuuta 1997. Seura: Voimistelu- ja urheiluseura Elise, Vantaa. Rion olympialaisissa 2016 neliottelun 21. sija. Suomen mestari 2016 ja 2015 EM-kilpailuissa 2015 neliottelun 13. sija ja vanteella 10. sija. Opiskelee Mäkelänrinteen urheilulukiossa.

Ekaterina ”Katja” Volkova lopettaa haikein mielin rytmisen kilpavoimistelun. Kipeä ja vaikea päätös kypsyi Rion kesäolympialaisten jälkeen.

Suurin syy uran päättymiseen oli taloudellinen. ”Annoin lajille kaikkeni, mutta pelkkä voimistelu ei elätä”, Volkova sanoo haikeana.

Ilman vanhempien tukea Volkovan ura ei ehkä olisi kestänyt niinkään pitkään. Takana on kaksitoista vuotta tiivistä harjoittelua. Viime vuosina hän harjoitteli kahdeksan tuntia päivässä.

”Elin kuin kuplassa. Se oli iso uhraus. Minulla ei ollut mitään muuta elämää”, Volkova sanoo HS:lle.

Suomen Voimisteluliitto maksoi osaltaan matkoja ja majoituksia isoihin kisoihin. Tänä vuonna hän sai tukea myös Suomen Olympiakomitealta.

”Ei minulla ollut sponsoreita, jotka olisivat maksaneet elämistä. Vantaan kaupunki tuki minua hyvin, muuta ei ole ollut”, sanoo Volkova, joka sijoittui Rion olympialaisissa neliottelussa 21. sijalle.

Palkintorahat ovat pieniä tai niitä ei ole. ”Maailmacupista saa jotain, jos pääsee mitaleille. Jostain kahdeksannesta sijasta ei saa paljon mitään.”

Matkoilla kustannuksia kasvatti, että Volkovan piti maksaa myös valmentajansa Larisa Gryadunovan kulut. ”Ilman vanhempiani sekään ei olisi ollut mahdollista”, Volkova toistaa.

”Larisa on ollut minulle kuin toinen äiti kaikki nämä vuodet”, voimistelija kiittää valmentajaansa.

Yhteistyö valmentajan kanssa jatkuu, mutta eri merkeissä. Volkova ja Gryadunova aikovat pitää yhdessä muun muassa valmennusleirejä.

”Olen saanut paljon voimistelulta ja haluan antaa jotain takaisin. Valmentajaa minusta kuitenkaan tuskin tulee.”

Volkova oli kuuteentoista vuoteen ensimmäinen suomalainen rytminen kilpavoimistelija olympialaisissa. Oskar Kirmes oli puolestaan ensimmäinen telinevoimistelija 44 vuoteen.

Ikänsä puolesta 19-vuotias Volkova olisi hyvin voinut jatkaa seuraaviin kesäolympialaisiin, Tokioon 2020. Se oli alkujaan Volkovan suunnitelmissa.

”Noh, voimistelijana en tosin enää ole niin nuori.”

Vanha sanonta, että ikä on pelkkä numero ei aina pidä paikkaansa edes voimistelussa. 41-vuotias Oksana Chusovitina osallistui jo uransa seitsemänsiin olympialaisiin Riossa, tosin telinevoimistelussa.

Olympialaisiin saa osallistua nuorimmillaan 16-vuotiaana. Nuorimmat Riossa voimistelleet olivat nuorempia kuin uzbekistanilaisen Chusovitinan 17-vuotias poika. Rytmisen huipulla on paljon 24–25-vuotiaita.

Volkova kertoi lopettamisestaan tiistaina tiedotteessa. Siinä hän sanoi, että lajin harjoitusolot pääkaupunkiseudulla ovat surkeat.

Keskiviikkona hän oli puhelimessa vielä vahvemmin samaa mieltä kuin pelkässä tiedotteessa. ”Nilkat ovat nyrjähtäneet monta kertaa, kun olen harjoitellut kovalla kanveesilla. Tilanne on sama, jos jalkapalloilijat harjoittelisivat pelkällä asvaltilla”, hän vertaa.

”Muuten olen ollut onnekas, että olen välttynyt suuremmilta vammoilta.”

Valtaosan lajiharjoittelustaan Valkova teki Kisakallion Urheiluopistossa. Pääkaupunkiseudulta ei löydy riittävän korkeaa pysyvää kanveesia, joka on osoitettu ainoastaan rytmisen voimistelun harjoitteluun.

Toivoa paremmasta kuitenkin on, kun Mäkelänrinteen urheilulukion yhteyteen on suunnitteilla laajennus, opiskelija-asuntoja ja osin maalle alle menevä urheiluhalli, Märsky Campus. Suunnitelma on vaiheessa, ja se on tarkoitus esitellä marraskuussa.

”Siihen tulee kaksi kanveesia voimistelijoilla”, Volkova iloitsee lajin tulevaisuudesta.

Mäkelänrinteen apulaisrehtori ja urheiluvalmennuksesta vastaava Simo Tarvonen ymmärtää Volkovan ratkaisun.

”Katjan viesti on armoton. Hänen ainoa keinonsa oli eristäytyä normaalista nuoren elämästä. Siksi pääkaupunkiseudulle pitää saada lisää campusratkaisuja, joissa voi urheilla ja opiskella”, Tarvonen sanoo.

Volkova käy itsekin Mäkelänrinteen lukiota, mutta opiskelut ovat jääneet taka-alalle. Nyt tavoitteena on saada valkolakki ensi keväänä.

”Suomalainen voimistelu on mennyt paljon eteenpäin. Uskon, että tilanne vain paranee ja että nuoret jaksavat harjoitella. Unelmien eteen pitää tehdä paljon töitä.”