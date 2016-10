Therese Johaugia uhkaa pitkä kilpailukielto, joka pitäisi hiihtäjän poissa myös olympialaisista, sanoo kokenut urheilujuridiikan asiantuntija

Tästä on kyse Johaug kärähti dopingtestissä syyskuussa Therese Johaug antoi anabolista steroidia sisältäneen dopingnäytteen syyskuussa. Johaugin kertoman mukaan aine oli tullut Trofodermin-voiteesta, jota Johaug käytti auringon polttamiin huuliinsa oltuaan hiihtoleirillä Italiassa elokuussa. Klosteboli kuuluu anabolisiin steroideihin, ja sillä on samanlaisia vaikutuksia kuin testosteronilla. Norjalaislehdistön mukaan hiihtojoukkueen lääkäri Bendiksen oli kertonut päätyneensä apteekkiin, kun kortisoni oli loppunut, ja Johaugin huulia piti hoitaa.

Yli 20 vuotta urheilun kansainvälisen välitystuomioistuimen CAS:n välimiehenä toiminut Olli Rauste arvioi, että maailman viime kauden parasta naishiihtäjää Therese Johaugia uhkaa vähintään kahden vuoden kilpailukielto.

Rauste perustelee näkemystään Maailman antidopingtoimiston Wadan rangaistusasteikolla ja toisaalta urheilijan todistustaakalla tällaisissa tapauksissa.

Rangaistusasteikon perustana on se, että Johaugia epäillään anabolisten steroidien käytöstä.

Tahallinen käyttö tuo neljä vuotta kilpailukieltoa, tuottamuksellinen kaksi vuotta. Käyttö, jossa ei ole todettu merkittävää virhettä tai laiminlyöntiä, tuo 1–2 vuotta. Ilman rangaistusta selviää, jos ei ole todettu lainkaan virhettä tai laiminlyöntiä. Tällöin kyse voisi olla esimerkiksi sabotaasista.

”Toiseksi alin rangaistusluokka (ei merkittävää virhettä tai laiminlyöntiä) on ainakin minun katsannossani jo pudonnut pois pelistä”, Rauste sanoi HS:lle.

Norjan antidopingtoimikuntaan kytkeytyvä riippumattoman syyttäjäneuvosto perusteli keskiviikkona päätöstään antaa Johaugille kahden kuukauden väliaikainen kilpailukielto seuraavasti:

”Syy päätökseen on se, että syyttäjäneuvoston mukaan hiihtäjän ei voida katsoa toimineen virheettömästi tapauksessa.”

Alin rangaistusluokka (ei virhettä tai laiminlyöntiä) on syyttäjien mukaan siis pois suljettu.

Rauste perustelee omaa näkemystään urheilijan todistustaakalla.

”Sääntöjen mukaan testituloksen ollessa positiivinen olettama on, että teko on tahallinen. Urheilijan on pystyttävä todistamaan, ettei näin ole, jos hän haluaa päästä alle neljällä vuodella”, Rauste sanoi

Rausteen mukaan vaadittava taso asian toteen näyttämiseksi on by the balance of probability, kun jonkin asian todistaminen on urheilijan vastuulla.

”Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos urheilijan väittämä tapahtumainkulku on todennäköisempi kuin vaihtoehtoinen tapahtumainkulku, urheilija on täyttänyt todistustaakkansa. Yli 50 prosentin todennäköisyys siis riittää.”

Rangaistuksen pituus kiteytyy Rausteen mielestä käytännössä seuraavaan kysymykseen: Kumpi seuraavista on todennäköisempi selitys? Näin Rauste pohtii:

” A. Lääkäri Fredrik S. Bendiksen, Pfizerin entinen lääketieteellinen johtaja, ei ole tiennyt, että Pfizerin valmistaman voiteen vaikuttava aine klostebol on anabolinen steroidi, eikä sen enempää Bendiksen kuin Johaug, ole huomannut kumpaakaan voiteen pakkauksessa ja tuoteselosteessa olleista kahdesta nimenomaisesta dopingvaroituksesta.”

”B. Bendiksen on tiennyt klostebolin olevan anabolinen steroidi, ja/tai joko hän ja/tai Johaug ovat huomanneet pakkauksen tai tuoteselosteen dopingvaroituksen, mutta Bendiksen on erehtynyt luulemaan, että huulirasvana käytettynä aine ei vähäisen pitoisuutensa vuoksi näkyisi mahdollisessa dopingtestissä, ja sen vuoksi Bendiksen on vastannut Johaugin hänelle voiteen käytöstä esittämään kysymykseen, että voidetta voi käyttää?”

Vaihtoehdot ovat Rausteen päättelyketjussa seuraavat:

”Jos A on todennäköisempi kuin B, Johaug selviää sääntöjen mukaan kahdella vuodella.”

”Jos B on todennäköisempi kuin A, kyseessä on tahallinen kielletyn aineen käyttö luottaen siihen, että testissä ei jää kiinni. Tällöin rangaistus on sääntöjen mukaan neljä vuotta.”

Sillä seikalla, onko voidetta käytetty suorituskyvyn parantamiseen vai lääkkeenä rohtuneisiin huuliin, ei Rausteen mielestä pitäisi olla sääntöjen mukaan merkitystä.

”Rangaistus pitäisi sääntöjen mukaan määrätä yksinomaan Johaugin tahallisuuden tai tuottamuksen asteen perusteella.”

Millä perusteella Rauste arvioi, että toiseksi alin rangaistusluokka on myös poissa pelistä ja Johaugia uhkaa jopa kahden vuoden kilpailukielto?

”Jos lääkepakkauksessa on nimenomainen dopingvaroitus, eikä urheilija katsoisi pakkausta ennen lääkkeen käyttöä edes sen vertaa, että huomaisi varoituksen, kyseessä on silloin vähintään merkittävä virhe tai laiminlyönti.”

Jos Johaug saisi kahden vuoden kilpailukiellon, hän olisi sivussa Lahden MM-kisojen lisäksi myös vuoden 2018 Pyeongchangin olympialaisista.