Sandell, Pirinen ja Torsti lähtevät Söldenin suurpujotteluun kartuttamaan Suomen pistetiliä: ”Jätkillä treeneissä kunnon asenne päällä”

Kun alppihiihdon maailmancup alkaa tulevana viikonloppuna suurpujottelulla Itävallan Söldenissä, on rinteessä tulessa kolme suomalaisurheilijaa: Marcus Sandell, Eemeli Pirinen ja Samu Torsti.

Suomalaismiesten valmistautumisjakso on sujunut onnistuneesti, ja kilpailuviikon harjoitukset on päästy tekemään pääosin suunnitellusti.

”Tiistai jouduttiin olosuhteiden takia jättämään väliin, mutta keskiviikkona päästiin jälleen mäkeen. Jätkillä oli treeneissä kunnon asenne päällä. Torstaina pidetään huilipäivä, ja kun perjantaina ja lauantaina vedetään kevyt harjoitus, niin kaikki on sunnuntaita ajatellen valmiina, kommentoi joukkueen päävalmentaja Janne Haarala lajiliitto Ski Sport Finlandin tiedotteessa.

Suomen maajoukkueella on sunnuntaiseen suurpujottelukilpailuun selkeä tavoite: pistetilin karttuminen.

”Viime vuonna Söldenistä tuli nolla pistettä, tänä vuonna niitä tulee enemmän. Vertailupohjaa muiden vauhtiin ei ole, mutta uskallan sanoa, että meidän äijät laskevat hyvin. Meillä ei ole huolia eikä murheita, ja koska pojat on terveinä ja kunnossa, niin luottavaisin mielin me lähdetään viikonloppuun”, Haarala sanoo.

Suomen joukkueesta suurimmat ennakko-odotukset kohdistuvat Sandelliin, joka on parhaimmillaan laskenut maailmancupin suurpujottelussa neljänneksi Garmisch-Partenkirchenissa vuonna 2013.

”Minulla on tullut vuosien saatossa hyviä suorituksia Söldenissä, ja olen aina viihtynyt jyrkissä rinteissä. Se pitkä jyrkkä on yksi jyrkimmistä koko kiertueella. Kun pääsee siihen, on aina suht vahva tunne. Siinä on vain pitkä loiva edessä, joka pitää jotenkin händlätä. Loiva ei ole koskaan ollut minun vahvuusalueeni, mutta siinä olemme tehneet aika paljon töitä viimeisien vuosien aikana”, Sandell sanoi Ski Sport Finlandin videohaastattelussa.