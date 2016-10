Patrik Laine teki NHL-uransa ensimmäisen hattutempun ja ratkaisi jatkoajalla – Selänne: ”Kaupungissa uusi sheriffi”

Patrik Laine teki NHL-uransa ensimmäisen hattutempun, kun Winnipeg Jets voitti Toronto Maple Leafsin maalein 5–4 jatkoajalla torstain vastaisena yönä Suomen aikaa.

Laine teki ensin kolmannessa erässä kääntölaukauksellaan 4–2-kavennuksen ja tykitti pelin tasoittaneen maalin ylivoimalla Nikolaj Ehlersin syötöstä b-pisteen kaarelta, kun erää oli jäljellä vain 55 sekuntia. Illan kruunasi Laineen jatkoaikamaali.

Winnipeg Jetsin Twitter-tilillä Laine sai kolmen maalin iltansa ansiosta jo lempinimen ”Hatrik Laine”.

Winnipegin ja Toronton ottelua oli ennakkoon odotettu paljon, sillä siinä kohtasivat NHL:n viimekesäiset ykkös- ja kakkosvaraukset Auston Matthews ja Laine. Pidemmän korren veti tällä kertaa Laine, joka onnistui jatkoajalla heti Matthewsin läpiajon ja epäonnistuneen maalintekoyrityksen jälkeen. Matthews nappasi ottelusta lopulta syöttöpisteen.

”Se oli kaksi vastaan yksi -tilanne (oikealla laidalla). Olen parempi kaksi vastaan yksi -tilanteissa toisella laidalla, joten päätyin laukoa”, Laine kertoi jatkoaikamaalistaan NHL:n virallisilla sivuilla.

Laine ampui jatkoaikamaalin tutuksi tekemällään piiskamaisella rannelaukauksella. Laukaus lähti suorasta luistelusta hiukan ennen b-pisteen tasaa.

”Laukaus meni juuri sinne, minne halusinkin sen menevän. Se oli uskomaton tunne”, Laine sanoi.

Late game-tying goal: ✅

Overtime game-winner: ✅

Hat trick: ✅

Hat trick: ✅

Toronto johti ottelua toisessa erässä jo 0–4, mutta Winnipeg tuli neljän maalin takaa lopulta voittoon asti.

”Pelasimme kaksi erää niin huonosti, minä mukaan lukien. En tiedä, miksi – vastustajan ei saisi antaa tehdä neljää maalia. Kolmas erä oli kuitenkin meiltä mahtava, saimme kiekkoja syvemmälle ja painetta aikaiseksi. Pidimme myös kiekkoa hyvin hallussamme. Loimme hyviä maalipaikkoja”, Laine kertasi nousun syitä.

"It was an amazing feeling." @PatrikLaine29 on his first career hat trick, and the fans inside @mtscentre. pic.twitter.com/zB0yt2cR87 — Winnipeg Jets (@NHLJets) 20. lokakuuta 2016

Winnipegin päävalmentaja Paul Maurice jakoi nousun pääarkkitehdille Laineelle vuolasta suitsutusta. Maurice muistutti, että Laine pystyy käyttämään peleissä samaa loistavaa vahvuuttaan kuin harjoituksissa.

”En ole koskaan nähnyt kenenkään tekevän sellaisia maaleja kuin Patrik Laine tekee harjoituksissa. En koskaan, 20 (valmentamani) vuoden aikana”, Maurice aloitti.

”On pelaajia, jotka pystyvät tekemään maaleja harjoituksissa, ja he eivät pysty siirtämään sitä peleihin. Laineella on kuitenkin tuossa asiassa lahja, siitä ei ole kahta sanaa. Hänen laukauksensa on erilainen kuin muilla. Hänellä on katse koko ajan ylhäällä ja kädet siihen päälle. Hänellä on hieno yhdistelmä koordinaatiota ja silmää”, Maurice jatkoi.

Laineen joukkuekaveri, 4–3-kavennuksen viimeistellyt keskushyökkääjä Mark Scheifele oli niin ikään Laineen otteista häkeltynyt.

”Tuo oli mahtavaa. Jokainen jätkä oli uskomattoman innoissaan hänestä. Hän on varmasti ikionnellinen juuri nyt. Hän pelasi uskomattoman pelin ja astui ylös silloin, kun tarvitsimme häntä”, Scheifele sanoi.

Suomalainen jääkiekko- ja maalintekijälegenda Teemu Selänne kommentoi Laineen tekemisiä niin, että ”kaupungissa (Winnipegissä) on uusi sheriffi”.

”Onnittelut Patrick Laine. Wow...”, Selänne kirjoitti, Laineen etunimen amerikkalaiseen muotoon rukaten, Twitter-tilillään.

New sheriff in town...🎩🎩🎩 Congrats Patrick Laine 🇫🇮 💪 wow... — Teemu Selanne (@TeemuSel8nne) 20. lokakuuta 2016

Laine nousi NHL:n maalipörssin jaetulle kärkipaikalle. Hän on viimeistellyt nyt kauden aikana yhteensä neljä osumaa. Laineesta tuli 18 vuotta ja 184 päivää vanhana myös NHL-historian toiseksi nuorimpana hattutempun viimeistellyt pelaaja.

Lainetta nuorempana hattutemppuun on yltänyt vain Jordan Staal, joka iski kolme maalia Pittsburgh Penguinsissa vuonna 2007 Staal oli tuolloin 31 päivää nuorempi kuin Laine viimeöistä hattutemppua tehdessään.