Airi Mikkelä voitti avausottelunsa Tanskan avoimissa – kohtaa ”superkovan japanilaisen” maailman top-10:stä

Maailmanrankingissa 59:ntenä oleva Airi Mikkelä aloitti urakkansa Tanskan avoimessa sulkapalloturnauksessa voitolla. Ensimmäisellä kierroksella suomalainen kukisti tanskalaisen Julie Finne-Ipsen (maailmanrankingin 98:s) suoraan kahdessa erässä 21–14, 21–18.

”Eilen olin vähän hermostunut enkä esittänyt mitenkään parasta peliä, mutta taistelin hyvin ja olin taktisesti fiksu! Hallissa tuuli aika paljon sivulta ja lyöntejä oli vaikea kontrolloida”, kommentoi Mikkelä Sulkapalloliiton tiedotteessa.

Kaksinpelin toisella kierroksella Mikkelä kohtaa kisojen kahdeksanneksi sijoitetun ja maailmanrankingissa kymmenentenä olevan japanilaisen Akane Yamaguchin. Ottelu on määrä pelata torstai-iltapäivänä.

”Tänään on tulossa vastaan superkova japanilainen. Odotan kuitenkin innolla matsia, nää on just niitä pelejä mitä haluan päästä pelaamaan”, Mikkelä sanoo.