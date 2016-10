Mourinho vakuuttaa: ”Manchester Unitedissa ei ole koskemattomia pelaajia”

Osa jalkapalloihmisistä muistaa manageri José Mourinhon sanat Chelsea-vuodelta 2006, jolloin hänen mukaansa useat joukkueen tähtipelaajat olivat ”koskemattomia”. Tällä Mourinho tarkoitti sitä, että hän ei siirtäisi heitä sivuun avauskokoonpanosta – olivat he lähes missä pelikunnossa tahansa.

Nykyään Mourinholla on Manchester United -managerina kuitenkin toinen ääni kellossa. Häneltä kysyttiin Fenerbachea vastaan pelattavan Eurooppa-liiga-ottelun alla, onko Unitedissa sama tilanne kuin takavuosina Chelseassa.

”Ei. Se (2006) oli eri eri Valioliiga ja tilanne. Se (Chelsea) oli paras joukkue ylivoimaisesti. Se oli eri tarina”, Mourinho vastasi uutistoimisto AFP:n mukaan.

”Meidän joukkueessa koskemattomana täytyy säilyä hengen, ylpeyden, sitoutumisen seuraan, kunnioituksen faneja kohtaan... näiden asioiden täytyy pysyä koskemattomina, ei pelaajien.”

Moni on kritisoinut Manchester Unitedin korkean profiilin hankintoja, keskikenttäpelaaja Paul Pogbaa ja hyökkääjä Zlatan Ibrahimovićia odotuksiin nähden vaisuista otteista.

Pogban manchesterilaisseura hankki kesällä Juventuksesta maailmanennätyssummalla, 102 miljoonalla eurolla.

Toisaalta Mourinhon koskemattomuuspuheille on vastetta, sillä Manchester Unitedin kapteeni Wayne Rooney on menettänyt paikkansa avauksessa. Hän on toiminut viimeisissä neljässä ottelussa vain vaihtomiehenä.

”Wayne tekee hyvin töitä. Hän on yksi isoista vastuuihmisistä ilmapiirin kannalta – että pelaajat pystyvät hengittämään. Hän on positiivinen ja hyvä esimerkki. Luotamme häneen, on hän sitten avauksessa tai penkillä”, Mourinho sanoi.

Torstai-iltana Fenerbachen kotonaan kohtaava Manchester United on Eurooppa-liigan A-lohkossa kahden pelatun ottelun jälkeen kolmantena.

Lohkoissa on neljä joukkuetta, jotka pelaavat kukin kuusi ottelua, ja jatkoon etenee kaksi parasta. ManU:lla on vain piste eroa lohkon kärkijoukkue Fenerbacheen.