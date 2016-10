Jokereilla taas palkkoja rästissä ja maksuliikenneongelmia: ”Pankit eivät ota kaikkia maksuja vastaan”

Jääkiekkoseura Jokerit on ajautunut taas tilanteeseen, jossa pelaajien palkkoja on rästissä. Osa pelaajista on saanut palkkansa, osa ei.

Venäläisvetoisessa KHL:ssä pelaava Jokerit on kohdannut vastaavan ongelman ennenkin kahden ensimmäisen kauden aikana. Keväällä 2015 Nordea kieltäytyi välittämästä rahaa ja Jokerit vaihtoi pankkia. Silloin kevään palkkoja kerääntyi rästiin.

Nyt seura on samassa tilanteessa, mutta kysessä on muitakin maksuja kuin palkkoja.

”On jotain maksuliikenneongelmia. Pankit eivät ota kaikkia maksuja vastaan. Se on hirvittävää säätöä”, Jokerien toimitusjohtaja Jukka Kohonen sanoi HS:lle.

Uutinen Jokerien maksuliikennehäiriöistä osuu joukkueen kannalta hankalaan paikkaan, kun pelit eivät ole sujuneet odotetusti. Sen sijaan, että ensimmäinen tavoite olisi oman divisioonan voittaminen, on katse kiinnittynyt pudotuspelipaikan varmistamiseen.

”Joitakin palkkoja on rästissä ja kaikki on sovittu. Pelaajat tietävät saavansa palkkansa”, Kohonen sanoi.

Jokerit ei ole millään pakotelistalla, mutta KHL:n johtoon kuuluvia henkilöitä on pakotelistoilla. Jokerit saa tukirahaa KHL:n keskusorganisaatiolta.

Eikö tämä kerro aika paljon Jokerien haavoittuvaisuudesta?

”Ei se mukavaa ole, mutta kuuluu kuvioon. Pankit haluavat olla tarkkoja”, Kohonen sanoi.

Missä pankissa Jokerien tilit ovat nykyään?

”Meillä on useita pankkeja.”

Eurooppalaiset pankit ovat hyvin varovaisia pakoteasioissa ja rahaliikenteessä, joka kulkee Venäjältä tänne tai päinvastoin.

Kohosen mukaan pilkuntarkka rahaliikenne itään koskee monia muitakin suomalaisia yrityksiä.

”Me olemme julkisuuden kannalta kiinnostava kohde tälle keskustelulle. Me olemme sijaiskärsijä”, Kohonen sanoi.

Onko näillä maksuliikennevaikeuksilla ja palkkarästeillä vaikutusta joukkueen pelaamiseen?

”En usko. On avoimesti puhuttu. Me kommunikoimme avoimesti ja selkeästi joukkueen kanssa.”

Samaan aikaan, kun osa joukkueen pelaajista odottaa palkkarästejään, velloo Venäjällä vahva huhu päävalmentaja Jukka Jalosen asemasta.

Onko Jalosella edelleen seurajohdon täysi luottamus?

”En osaa sanoa. Varmaan on täydellinen, koska asiasta ei ole keskusteltukaan”, Kohonen sanoi.