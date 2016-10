Kimi Räikkönen hyvillä mielin kisaan, jossa meni viime vuonna kaikki pieleen: ”Se on mukava rata”

Ferrarin Kimi Räikkönen lähtee levollisena Austinissa viikonloppuna ajettavaan Yhdysvaltojen F1-osakilpailuun.

”Se on mukava rata, ja siinä on hyvää suunnittelua. Se ei ole pelkkää tasaista, vaan radalla on myös ylämäkeä. Se tekee siitä mielenkiintoisemman”, Räikkönen kommentoi Ferrarin julkaisemalla videolla.

”Viime vuonna kisassa oli todella huono sää suurimman osan viikonlopusta. Se ei ollut mukavaa ajajille tai katsojille, mutta sellaista se on.”

Viime vuoden kisasta suunta voi olla vain ylöspäin, sillä Ferrari-kuskilla meni viimeksi lähestulkoon kaikki pieleen.

Ensin sekä Räikköseltä että Sebastian Vetteliltä jouduttiin vaihtamaan voimanlähde viidennen kerran kauden aikana, minkä seurauksena molemmille annettiin kymmenen lähtöruudun rangaistus.

Räikkönen kellotti aika-ajojen kahdeksanneksi nopeimman ajan ja lähti kisaan ruudusta 18. Hän ei kuitenkaan ehtinyt parantaa sijoitustaan erityisen merkittävästi ennen kuin joutui keskeyttämään rankkasateessa jarrujen ylikuumenemisen vuoksi kierroksella 25.

Ennen keskeytystä Räikkönen oli ajanut ulos, ja hänen etusiipensä oli jouduttu vaihtamaan.

Austinin gp on kauden neljänneksi viimeinen osakilpailu. Räikkönen on MM-pisteissä neljäntenä viisi pistettä Vettelin ja Red Bullin Max Verstappenin edellä.