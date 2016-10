Cristiano Ronaldo suututti faninsa ajattelemattomalla kuvalla: ”Sinua pitäisi rangaista”

Real Madridin tähtipelaaja Cristiano Ronaldo pääsi hiljattain Guinnessin ennätysten kirjaan sosiaalisen median seuratuimpana urheilijana, mutta tuorein kuvapäivitys ei todennäköisesti lisännyt hänen suosiotaan.

Ronaldo julkaisi nimittäin Instagramissa kuvan, jossa poseeraa buddhapatsaan edessä.

Bom dia Kuva, jonka Cristiano Ronaldo (@cristiano) julkaisi 20. 10ta 2016 klo 0.25 PDT

Ongelma on, että hän on asettanut oikean jalkansa patsaan alustan päälle, mikä on suututtanut monet miehen seuraajista.

Buddhalaisuudessa pidetään erittäin epäkunnioittavana kulkea esimerkiksi temppeleissä kengät jalassa, ja buddhapatsaan tallominen kengillä on saanut useat kommentoijat raivoihinsa.

”Sinua pitäisi rangaista tällaisesta idioottimaisesta tyylistä Cristiano”, nimimerkki nitinmgupta kirjoittaa.

”Olet yksi maailman kuuluisimmista jalkapalloilijoista, joten sinun pitäisi tietää miljoonien ihmisten uskonnon säännöt”, ”Mengskingsley” vaatii.

”Vihaan sinua. Miksi et kunnioita aasialaisia fanejasi”, kysyy puolestaan ”birddragon”.