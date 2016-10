Aitajuoksija Oskari Mörö toipuu rankasta kilpailukaudestaan

Kuka? Oskari Mörö Syntynyt 31. tammikuuta 1993 Lohjalla. Asuinpaikka: Helsinki. 181 cm / 71 kg. Seura: Esbo IF. Valmentaja: Atte Pettinen. Päälaji: 400 metrin aitajuoksu, ennätys 49,04 (SE). Neljäs EM-kisoissa 2016 ja 8:s vuonna 2014. Suomen mestari 2012, 2014, 2015 ja 2016. Valmistuu joulukuussa liikunnanohjaajaksi Vierumäen urheiluopistolta. Opiskellut etänä.

Aitajuoksija Oskari Möröllä on eri mietteet kuin vuosi sitten tähän aikaan.

Viime syksynä näytti siltä, että aitajuoksun sensaatio joutuu jättämään väliin kesän 2016 isot arvokilpailut, EM-kisat Amsterdamissa ja olympialaiset Riossa.

Mörö kävi läpi neljän kuukauden piinan pitkään jatkuneiden lonkkavaivojen takia. Kuin ihmeen kaupalla hän selvisi kiirastulestaan ja teki heinäkuussa jättiloikan kohti Euroopan aitajuoksun kärkeä.

”Lopulta hyvä kausi, vaikken voittanutkaan mitään.”

Helsinkiläinen jäi EM-pronssista vain neljätoista sekunnin sadasosaa. Kuukautta myöhemmin hän juoksi Rion olympiastadionilla Suomen ennätyksen 49,04 sekuntia. Aika syntyi alkuerissä, mutta paukut loppuivat välierissä.

”Ensi kaudella tavoitteena on saada kolme ehjää juoksua. Tästä kaudesta jäi paljon nälkää. Rion toinen juoksu oli iso pettymys. Kroppa ei ollut valmiina”, Mörö sanoo Kirkkonummella Sarfvikissa, jossa hän on käymässä Armas Valste -seuran tilaisuudessa kummiurheilijana.

”Valste oli kovan luokan urheilija”, 23-vuotias Mörö tietää 1920-luvulla kilpailleesta monipuolisesta yleisurheilijasta. Myöhemmin Valste toimi yleisurheilun valmennuksellisena johtajana viisien kesäkisojen ajan vuosina 1936–1960.

Kuinka moni muu sinun ikäisesi urheilija tietää, kuka on Armas Valste?

”Jos pitäisi kysyä alle 20-vuotiailta, ei varmaan kukaan”, Mörö nauraa.

Armas Valste -seura on yksi Mörön pienistä tukijoista. Se tukee aituria tuhannella eurolla. Summa ei ole suuren suuri, mutta Mörö saa sillä viikon harjoitusleirin ulkomailla.

Mörö on kiitollinen kaikesta avusta, vaikkei hänen itse tarvitse enää tinkiä harjoitusoloistaan, kuten monen muun köyhyysrajalla elävän suomalaisurheilijan.

Tuoreena esimerkkinä on rytminen kilpavoimistelija Ekaterina Volkova, joka lopetti uransa 19-vuotiaana. Volkovan ainoat tukijat olivat hänen vanhempansa, ja urheileminen kävi taloudellisten syiden takia mahdottomaksi jatkaa.

”Ymmärrän, että Katjalta loppui motivaatio. Toivottavasti hänen esimerkkinsä herättää päättäjiä, että jotain pitää tehdä”, Mörö sanoo.

”Ei se mene niin, että sponsorit koputtelevat ovelle. Oma tilanteeni on muuttunut, mutta samalla kustannukset ovat kasvaneet”, Mörö kertoo.

Mörön kohdalla suurin osa tuesta palaa juuri harjoitusleireihin. Ensi talven ohjelmaan kuuluvat pitkä leiri Etelä-Afrikassa, Kanariansaarilla ja keväällä Sierra Nevadan vuoristossa Espanjassa.

”Siellä on tarkoitus nostaa veren hemoglobiinitasoa pari viikkoa ennen kilpailukauden alkua. Suomessa ei voi harjoitella koko talvea, jos mielii huipulle”, Mörö sanoo.

Syyskuun Ruotsi-ottelun jälkeen Mörö piti kuukauden loman. Hän teki muun muassa viikon vaellusleirin Malagan alueella yhdessä henkisen valmentajansa Petteri Sveinsin kanssa.

”Tyhjensin päätä ja latasin akkuja. Yleisurheilua en ajatellut kuukauteen.”

Vuoden takaiset lonkkavaivat ovat silti mörkönä Mörön takaraivossa. Lonkkavaivansa takia Mörö joutui opettelemaan uuden aitomistekniikan.

Uusi harjoituskausi alkoi lokakuussa, ja seuraava tavoite on asetettu elokuuhun, Lontoossa pidettäviin yleisurheilun MM-kisoihin.

Vaikka sinne on paljon aikaa, mitään ei jätetä sattuman varaan. Fysioterapeutti Jari Malinen on ollut isossa roolissa, kun Mörölle on testattu uutta laserhoitoa lonkan rasituksessa ja lihasjumituksen hävittämisessä.

Alkuviikolla juoksija sai laserhoitoa myös silmiinsä. ”Enää ei tarvitse näpräillä piilolinssien kanssa.”

Mörö seuraa tarkasti kaikkea urheilua. Norjalaisen hiihtäjän Therese Johaugin dopingselitystä huulirasvasta hän ei usko.

”Kuulostaa peitetarinalta. Outoa, että lääkäri otti niin nopeasti syyn niskoilleen. Sekin on erikoista, ettei häntä ole testattu neljään kuukauteen”, sanoo Mörö, jota on testattu Suomessa lähes viikoittain.

Akseli Valmunen / HS