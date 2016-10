Teräväinen ja Lehkonen jälleen maalin makuun – Rask häikäisi, Määttä loukkaantui, Puljujärvi katsomossa

Carolina Hurricanesin Teuvo Teräväinen ja Montreal Canadiensin Artturi Lehkonen laittoivat torstain ja perjantaina välisenä yönä NHL-maaliverkot soimaan jälleen suomalaissointuista laulua.

Lehkonen ja Teräväinen viimeistelivät kumpikin kauden toiset maalinsa ja olivat omalta osaltaan siivittämässä joukkueitaan voittoihin.

Teräväinen iski Carolinan avausmaalin, kun joukkue päihitti Calgary Flamesin 4–2. Tilanteessa oli vahvasti mukana myös kauden kolmannen syöttöpisteensä tikannut tulokashyökkääjä Sebastian Aho, joka nosti kiekon alueelle, vei sen siniviivan tuntumassa oikeaan laitaan, osti pyörähdyksellään ketjukavereilleen aikaa nousta maalille ja jakoi sitten kiekon keskustaan puolustaja Noah Hanifinille.

Hanifin jatkoi pelivälineen edelleen maalin eteen Teräväiselle, joka pääsi yllättämään Calgary-maalivahti Brian Elliottin.

”Yritin vain mennä eteenpäin maalille. Aho pelasi tilanteen hyvin Noahille, ja hän taas pelasi vielä paremmin minulle. Sen jälkeen vain ammuin, mutta en onnistunut ensin viimeistelyssä. Sain kuitenkin heti reboundin ja laitoin sen sisään”, Teräväinen kertasi Fox Sports Carolinasin haastattelussa.

Teuvo Teravainen gets his own rebound & the @NHLCanes are off and running! #Redvolution #CARvsCGY #FOXSportsGO pic.twitter.com/voOvcqKX8b