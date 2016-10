Mourinho sivalsi median ”Einsteineja” – ”tiedämme, että Pogba on todella hyvä pelaaja”

Maailmanennätyssummalla Manchester Unitediin kesällä ostettu Paul Pogba on saanut alkukauden vaisuista peliesityksistään osakseen paljon arvostelua. Torstai-iltana ranskalainen keskikenttäpelaaja lievensi kuitenkin kriittisimpiä äänenpainoja ainakin hetkeksi.

Manchester United päihitti Eurooppa-liigassa kotonaan turkkilaisen Fenerbachen 4–1, ja Pogba viimeisteli muutoinkin tasapainoisen ja vahvan pelin siteeksi kaksi maalia.

Pogba iski ottelun avausmaalin rangaistuspotkusta vasempaan alanurkkaan, ja ensimmäisen jakson lisäajalla hän vei Unitedin 3–0-johtoon pyssytettyään pallon rangaistusalueen takaa komeasti vasempaan yläkulmaan.

”Ensinnäkin, joidenkin teidän suissanne hän muuttuu Valioliigan huonoimmasta pelaajasta erinomaiseksi pelaajaksi 48 tunnissa. Kyse on mediasta, erityisesti Einsteineista. Me tiedämme, että hän on todella hyvä pelaaja”, Manchester Unitedin manageri José Mourinho sanoi toimittajille Pogbasta uutistoimisto AFP:n mukaan.

”Me tiedämme, että hän tarvitsee hiukan aikaa osoittaakseen potentiaalinsa. Tunnen italialaisen jalkapallon todella hyvin. Tiedän, että joukkueet pelaavat täysin erilaista peliä kuin Valioliigassa. En sano, että olemme parempia, mutta olemme erilaisia: erilaisia intensiteetissä, kosketuksissa palloon... Kaikki on erilaista, ja hän tarvitsee aikaa sopeutua.”

Mourinho kutsui Pogbaa, 23, myös ”itsevarmaksi pojaksi”, joka ei ole saamastaan kritiikistä murtunut.

”Hän ei ollut masentunut siitä, että osa ihmisistä sanoi hänen olevan huono pelaaja. Hän oli tyyni.”

Manchester Unitedille osuivat Fenerbachea vastaan Pogban ohella myös 2–0-maalin iskenyt Anthony Marthial ja 4–0:aan johdon kasvattanut Jesse Lingard.

Ottelun viimeisestä maalista vastasi Fenerbache-hyökkääjä Robin van Persie, joka pelasi Manchester Unitedissa kolmen kauden ajan ennen siirtymistään Turkkiin vuonna 2015.

United siirtyi Eurooppa-liigan A-lohkon kärkeen kuudella pisteellä, ja saman verran pisteitä on myös Feyenoordilla. Hollantilaisseura kukisti torstaina kotiottelussaan ukrainalaisen FK Zorja Luhanskin maalein 1–0.

Fenerbache on lohkossa neljässä pisteessä, ja Zorjalla on kasassa yksi piste.