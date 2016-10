Viime pelin loppu jätti jokeripuolustaja Genowaylle ikävän maun: ”Menetin yöuneni”

Helsingin Jokerien edelliset KHL-ottelut ovat edenneet kaavalla tappio–voitto–tappio–voitto–tappio. Jokerifanien toiveissa on, että tuo yhtäältä tasainen ja toisaalta vuoristoratamainen kaava saisi jatkoa vielä yhden ottelun verran, kun helsinkiläiset kohtaavat tänään kotonaan Moskovan Spartakin.

Spartak majailee Jokerien tapaan tällä hetkellä hiukan pudotuspeliviivan alapuolella. Helsinkiläiset ovat läntisen konferenssin yhdeksäntenä ja moskovalaiset yhdentenätoista. Eroa on Jokerien eduksi vain kaksi pistettä, ja Jokereilla on taas matkaa pudotuspeleihin oikeuttavaan kahdeksanteen sijaan kolme pistettä.

Jokeripelaajista Spartakin tuntee erityisen hyvin puolustaja Chay Genoway, joka edusti vielä viime kaudella moskovalaisia.

”Spartak voi olla yllättävänkin vaarallinen joukkue, jossa on sama runko kuin viime kaudellakin, mutta myös uusia kasvoja. Paljon taitavia jätkiä” kanadalainen Genoway pohti Jokerien tiedotteessa.

Kolme viikkoa sitten moskovalaiset antoivat kenkää päävalmentaja German Titoville, ja nyt väliaikaista valmennusvastuuta kantaa Aleksei Jarushkin. Muutos on piristänyt joukkuetta, joka kukisti edellisessä ottelussaan Minskin Dinamon vieraissa maalein 5–1.

”Joskus joukkue tarvitsee uuden ja tuoreen äänen koppiin, se näyttäisi toimivan heillä”, Genoway totesi.

Jokerit on voittanut tällä viikolla Torpedo Nizhni Novgorodin 4–1, mutta hävinnyt HK Sotšille 2–3.

Jokerit ja Spartak ovat puolestaan kohdanneet tällä kaudella kertaalleen Moskovassa. Ottelu päättyi kauden alussa Jokereiden 2–1-voittoon.

”Jos voitamme Spartakin, voimme pitää tämän viikon tulosta kohtuullisena. Ensi viikolla on mahdollisuus ottaa vielä muutama vierasvoitto ennen maajoukkuetaukoa. Siinä kohtaa voimme arvioida rauhassa kokonaisuutta”, Genoway tuumi.

Genowaylle keskiviikkoisen Sotši-ottelun loppuhetket jättivät ikävän maun, kun hän katseli jatkoajalla aitiopaikalta HK Sotšin tekemää voittomaalia.

”Menetin yöuneni sen tilanteen takia”, Genoway sanoi, torstaina jo pieni hymynkare suupielissään.

Genowayn tunnetilan nopea muutos synkkyydestä valoon juontuu osittain myös KHL:n pelitahdista. Jokerit on pelannut tällä viikolla maanantaina ja keskiviikkona ennen perjantaista Spartak-ottelua.

”Olemme hävinneet monia tiukkoja pelejä jatkoajalla tai rankkareilla. Kautta on mennyt yli 20 peliä, eikä tällainen ailahtelu ole enää hyväksyttävää. Nyt on aika puristaa peli kasaan. Olemme niin kokenut ja fiksu joukkue, ettei tämän pitäisi olla meille ongelma. Uskon meidän löytävän ratkaisut”, Genoway sanoi.

Liukkaasti luisteleva Genoway on ratkaisujen löytämisessä niitä pelaajia, joiden on tarvittaessa otettava muita reppuselkäänsä. Genoway on pelannut Jokereissa isossa roolissa 20 minuuttia per ottelu tehoin 2+6=8 ja kantaa suurta vastuuta kiekollisesta pelistä.

”Tulospaineitani helpottaa se, että meillä on todella vahva puolustus ja seitsemän muutakin hyvää pakkia. Minun täytyy vain hoitaa oma roolini hyvin”, Genoway totesi.

Laadukkaan puolustuksen lisäksi Jokereilla on Genowayn lisäksi useita nopeita pelaajia kuten Pekka Jormakka, Sakari Salminen, Brian O'Neill ja Antti Pihlström. Genoway povaa tästä joukkueen suurinta kilpailuetua.

”Olemme mielestäni alkaneet käyttää nopeuttamme paremmin Pihlströmin kautta, joka lienee sarjan nopein luistelija. Nopeudella voimme puskea vastustajan puolustajia ja koko pakettia alaspäin. Se tekee tilaa muille. KHL on ylipäätään nopea sarja, mutta uskon, että nopeus voisi olla meidän kilpailuetumme”, Genoway sanoi.