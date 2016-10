Ensi vuonna päättyvä sopimus ei häiritse Vettelin työrauhaa – ”täysi höyry päällä”

Sebastian Vettelin sopimus Ferrarin kanssa päättyy ensi vuoden lopussa. Silloin umpeutuu myös tallikaveri Kimi Räikkösen heinäkuussa allekirjoittama jatkopesti.

Austinin lehdistötilaisuudessa Vetteliltä kysyttiin sopimusnäkymistä, mutta hän ilmoitti alkavansa ajatella niitä vasta ensi vuonna.

Italian mediassa tallipäällikkö Maurizio Arrivabene on todennut, että Vettelin täytyy ansaita jatkosopimuksensa näin vaikean kauden jälkeen.

Räikkösen tavoin Vettel keskittyy tiimin kannustamiseen. Hän korostaa, että sopimusasioiden sijasta nyt on panostettava täysillä autokehitykseen.

”Meillä on kohtuullisen kiireiset ajat näiden neljän viimeisen kisaviikonlopun myötä, kun samalla valmistaudumme ensi kauteen. Nyt ei ole syytä katsella sopimukseni yksityiskohtia. Kaikki on kunnossa ensi vuotta varten. Tehtaalla tapahtuu paljon, ja siellä on täysi höyry päällä. Haluan heidän keskittyvän vain siihen puoleen”, Vettel totesi.

Suzukassa Ferrari otti edistysaskeleen autopuolella.

”Se auttoi minua ja Kimiä hyvään suoritukseen Japanissa. Suzuka oli hyvä testi kaikin tavoin automme suorituskyvystä. Saimme hyvää osviittaa tästä kaudesta. Ensi vuodeksi säännöt muuttuvat, mutta kaikki vähäkin lisäymmärrys tästä autosta tässä vaiheessa auttaa aina eteenpäin”, saksalaistähti korosti.

Vettel on Lewis Hamiltonin lisäksi Austinin ainoa GP-voittaja. Hän ajoi paalupaikalta kisan ykköseksi Red Bullilla 2013.