Rosbergin pää tyhjä mestaruus- ja tappioajatuksista – ”ei tee minua nopeammaksi”

Nico Rosberg ei mieti mestaruutta, mutta ei toisaalta ole myöskään pähkäillyt sitä mahdollisuutta, että häviäisi tämänkin MM-taiston.

Kaiken kaikkiaan Mercedeksen Saksaa edustava kuljettaja kieltäytyy uhraamasta energiaa ajatellakseen, mitä tapahtuu Yhdysvaltain Grand Prix -viikonlopun jälkeen. Koko panostus on tähän kisaan.

Rosberg johtaa 33 pisteen erolla kaksinkamppailua tallikaveriaan Lewis Hamiltonia vastaan. Voittamalla Austinissa titteli olisi jo kuin tarjottimella.

Tällä kaudella Rosberg on voittanut kahdeksan sellaista kisaa, mikä aiemmin on jäänyt saavuttamatta. Austin olisi tällä listalla yhdeksäs kohde.

Hamilton totesi torstain lehdistötilaisuudessa, että jos hän häviää tittelin Rosbergille, hän kärsii tappionsa kuin mies.

Mediaväki kysyi Rosbergiltä vastaavasti, miten hän kokisi mahdollisen tappion tallikaverilleen kauden päätteeksi.

”En ole ajatellut sitä, koska suunnitelmani tällä haavaa on vain mennä ajamaan kilpaa voitosta joka kerta. Vältän tykkänään tuollaiset negatiiviset ajatukset”, Rosberg kuittasi.

”Negatiivisten asioiden ajatteleminen ei tosiaankaan tee minua nopeammaksi tänä viikonloppuna, enkä siksi ajattele, miltä minusta tuntuisi, jos häviän.”

Tapansa mukaan Rosberg ylistää kolme perättäistä valmistajien mestaruutta vieneen Mercedeksen autoa. Sellainen avartaa sitä positiivista ajatusmaailmaa.

”Se auto, mikä minulla on, antaa mahdollisuuden voittaa Lewis kaikilla radoilla. Tänä viikonloppuna lähdemme harjoituksiin taas aivan nollista, ja valmistaudumme hyvään taisteluun. Vaikeaa se on häntä vastaan, kun näen, miten motivoitunut hän on. Olen varma, että Lewis on parhaimmillaan”, Rosberg pohtii.

Teoriassa Rosberg voi viedä mestaruuden jo neljällä kakkossijalla kauden neljästä viimeisestä kisasta.

”Mutta yritän edelleen voittaa joka kerta – lyön kaiken likoon koko ajan ruutulipulle asti”, MM-kärki korostaa.