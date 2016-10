Karalahti latasi kovan puheenvuoron taklauksien ja HPK-pelaajan jyränneen Tyrväisen puolesta: ”Ei h***etti, mua kuvottaa”

Jääkiekkouransa loppumisesta elokuussa ilmoittanut Jere Karalahti on avannut kovan sana-arkkunsa torstain liigatilanteesta, jossa Pelicansin Antti Tyrväinen taklasi HPK:n Antti Lehtivuorta.

Karalahti muistuttaa taklattavan vastuusta, jolla ikävästi päättynyt tapaus olisi voitu välttää.

”Tuossa kyseisessä taklaustilanteessa HPK:n Lehtivuori tekee niin monta virhettä, että ei luulisi olevan edes mahdollista noilla kilometreillä. Ensinnäkin sääntö numero yksi on, että tunne aina ketä vastaan pelaat. Jos sulla on vastassa ( Petri ) Matikaisen ja ( Pasi ) Nurmisen valmentama Pelicans, jonka riveistä löytyy nälkäisenä liigakaukaloon palannut Antti Tyrväinen, niin ole erityisen tarkkana. Tää Lehtivuori oli kaikkea muuta”, Karalahti puhisee Expektin blogissa.

Karalahden mukaan Lehtivuori menee laiskasti kiekolle oman maalin takana, eikä ole lainkaan valmiina ottamaan taklausta vastaan.

”Siis jumalauta oman maalin takana sipsuttelee sukkasillaan päätykiekkoon. Luuleeko se olevansa jossain koulun kevättansseissa vai missä? Jos hän olisi kiekkoa hakiessaan vilkaissut olkansa yli taakseen, olisi silmäkulmaan varmasti osunut höyryjunan lailla päälle tuleva Tyrväinen.”

”Viimeistään siinä kohtaa olisi voinut kiristää luistelua, jolloin Lehtivuori olisi ehtinyt taklauksen alta pois, tai olisi voinut vaihtoehtoisesti lyödä jarrut päälle, jolloin Tyrväinen ei olisikaan saanut miestä itsensä ja laidan väliin.”

Karalahti lisää, että yksi vaihtoehto olisi ollut luistella reippaammin kiekolle ja toimia kuten nytkin, mutta pysyä tiukasti laidassa kiinni.

”Kaikilla näillä keinoilla olisi vältytty nyt nähdyltä tragedialta. Pieniä nyansseja, joita puolustajana haluan teille kertoa.”

Karalahti on pettynyt siihen, miten Tyrväisestä maalataan kuvaa ”kilipäisenä hulluna, joka haluaa saada jengin kuolemaan kaukalossa”.

”Tyrväinen on viimeisiä vanhan liiton ukkoja, jonka kiekkoajattelussa taklaukset ajetaan loppuun ja taklattava osaa ottaa ne vastaan.”

”Eihän se voi niin olla, että Tyrväisen on mentävä hiljempaa, jos toinen ei pysy perässä. Haloo! Miettikää, jos Jarkko Nieminen joutuisi syöttämään hitaamman ykkössyötön kun vastustaja ei saa sitä kiinni. Kilpaurheilussa. Ei helvetti, mua kuvottaa mihin tää homma menee”, Karalahti lataa.

Karalahdelta saa kritiikkiä myös HPK:n päävalmentaja Antti Pennanen.

”Tietenkin valmentajat puolustavat pelin jälkeen omiaan, niin teki Pelicansin päävalmentaja Matikainenkin. Haluaisin silti kysyä Pennaselta, että oletko todella kiekkomiehenä sitä mieltä, että teko oli mielivaltainen? Etkö ole yhtään huolissasi, miten sun omat jätkät kiekkoa hakevat omassa päässä? Kannattaisi olla, tai sattuu vielä lisää.”

Karalahti näpäyttää niin ikään Liigan kurinpitopäällikkö Sampo Liusjärveä, jolta hän toivoo taklaustilanteen ymmärtämistä.

”Nyt katse kääntyy Liusjärven ja kurinpitomenettelyn suuntaan. Mulle on jäänyt Liusjärvestä vähän erikoinen kuva sen jälkeen, kun kaveri laittoi ystävälleni Semir Ben-Amorille neljän ottelun pelikiellon. Semi oli avovaimonsa kanssa syömässä, kun kurinpitopäällikkö soitti ja kertoi, että yleinen ilmapiiri on nyt sellainen, että mun on ihan pakko tästä laittaa neljä peliä.”

”Toivottavasti tällä kertaa kurinpitäjillä on munat ja Tyrväisen täysin puhdas taklaus katsotaan taklauksena, eikä minkään ilmapiirin kautta. Mun mielestä ei pitäisi tulla yhtään ylimääräistä pelikieltoa!”

Karalahti muistuttaa, ettei toivo loukkaantumisia kellekään, mutta ”lätkä on peli, jossa mennään vaistoilla ja ratkaisut tulevat jostain selkäytimestä”.

”Mua oksettaa se suunta, mihin mulle rakas jääkiekko on menossa. Tuntuu, että pelistä yritetään väkisin viedä pois siihen keskeisesti kuuluva elementti, kovat taklaukset. Ympäröivä yhteiskunta on monelta osin pehmentynyt ja hyvä niin. Lätkä on kuitenkin pohjimmiltaan kamppailu- ja maalintekopeli, johon kuuluu aina tietty riski kun sinne laatikkoon hyppää. Kyseessä on kovien jätkien peli, tai ainakin oli”, Karalahti kirjoittaa.

Karalahti pelasi kaudella 2013–2014 puolustamansa Tyrväisen kanssa samaan aikaan Jokereissa, ja miesten tiedetään olevan ystäviä. Tyrväinen oli esimerkiksi reilu vuosi sitten Karalahden häissä.

Järkyttävän kova taklaus: Antti Tyrväinen jyrää täysin Joonas Lehtivuoren – tuloksena 37 jäähyminuuttia

Hämeenlinnan toisesta erästä ei tapahtumia puuttunut. Erän puolivälin lähestyessä Antti Tyrväinen taklasi todella kovaa kotijoukkueen Joonas Lehtivuorea, joka tuupertui jään pintaan. Pelicans-hyökkääjälle tuomittiin ulosajon lisäksi 2+10 minuuttia väkivaltaisuudesta.