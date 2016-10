Fernando Alonso: Daniel Ricciardo on paras F1-kuljettaja

Kaksinkertainen Formula 1 -maailmanmestari Fernando Alonso arvioi Red Bullin Daniel Ricciardon sarjan parhaaksi nykykuljettajaksi, kun Alonsoa itseään ei oteta Britannian yleisradioyhtiö BBC:n kysymyksessä laskuihin mukaan.

Ricciardo on tällä hetkellä F1:n MM-sarjassa ylivoimaisella autolla ajavien Mercedes-kuskien jälkeen kolmantena. Ricciardo on parhaimmillaan ajanut vuonna 2014 MM-sarjan yhteispisteissä kolmanneksi, ja hän on voittanut urallaan neljä F1-osakilpailua.

”Tapa, jolla hän lähestyy kilvanajamista: hän on aina hyvin sitoutunut kaikkeen, mitä hän tekee. Et voi nähdä radalla häneltä mitään virheitä, kun ajat hänen kanssaan”, McLarenilla nykyisin ajava Alonso sanoi BBC:n haastattelussa.

”Ohituksissa hän on luultavasti paras. Kun hän tekee yhden liikkeen, 99 prosentilla kerroista hän saavuttaa haluamansa tuloksen”, Alonso kehui Ricciardoa.

Alonso muistutti myös Ricciardon vakuuttavasta kaudesta 2014: australialaiskuski löi neljä perättäistä maailmanmestaruutta tuota ennen voittaneen Sebastian Vettelin samalla autolla, Red Bullilla, pystyyn. Vettel jäi Ricciardosta kauden aikana 71 pisteen päähän.

”2014 oli häneltä Vettelin tallikaverina hämmästyttävä suoritus. Hän oli reilusti Vettelin edellä ajamisen kaikilla osa-alueilla: lähestymistavassaan, lähdöissä, varikkopysähdyksissä, ohituksissa. Hän löi Vettelin niin helposti. Minun täytyy sanoa, että Ricciardo on juuri nyt minun valintani (sarjan parhaaksi kuljettajaksi)”, Alonso sanoi.

EDGAR SU / Reuters

Alonsolla on ollut viime ajat vaikeampaa, kun hän on ajanut sarjan keskikastiin nykyisin kuuluvalla McLarenilla. Espanjalaiskuski on tällä hetkellä MM-sarjassa 11:ntenä, kun vuosi sitten hän sijoittui 17:nneksi.

Alonson maailmanmestaruudet ovat vuosilta 2005 ja 2006 Renault’n autolla.