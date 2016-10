Riikka Lehtonen jatkaa beach volley -uraansa: ”Haluan voittaa MM-kultaa”

Suomen kaikkien aikojen menestynein lentopalloilija Riikka Lehtonen jatkaa beach volley -uraansa ainakin yhden kauden verran.

Viime vuodet kohti beach volleyn maailman huippua edennyt Lehtonen kertoi päätöksestään Ylen Puoli seitsemän -ohjelmassa.

”Nyt tiedän, mitä beach volley -ammattilaisuus oikein on. Mennyt kolme vuotta on ollut oppimisen aikaa. Pohjatyö on tehty, haluan oppia vielä lisää ja nauttia tuloksista”, Lehtonen sanoo.

Rion olympiaunelman mureneminen oli Lehtoselle ja Taru Lahdelle kova paikka, mutta jätti samalla sopivasti myös menestysnälkää.

”En tiedä, olisiko päätökseni ollut toisenlainen, jos olisimme päässeet Rioon. Mielestäni minulla on lajille vielä paljon annettavaa. Kehityimme koko ajan, joten en halunnut jättää tätä kesken.”

Lehtonen ei lupaa jatkaa vuoden 2020 Tokion olympialaisiin, mutta ensi kesänä Wienissä pelattavat MM-kisat siintävät jo tähtäimessä.

”Tokio tuntuu ehkä vähän kaukaiselta, muttei niin kaukaiselta kuin keväällä.”

”En ole koskaan pelannut MM-kisoissa, joten se olisi varmasti hienoa. Haluan saavuttaa MM-kultaa”, Lehtonen kertoo tavoitteistaan.

Lehtosen ja Lahden kanssa alkaa ensi kaudella pelata myös 20-vuotias Anniina Parkkinen. Tämä keventää hieman kuormaa 37-vuotiaalta Lehtoselta.

Beach volleyn päävalmentaja Kai Parkkinen otti Lehtosen jatkon iloisena vastaan.

”Riikka tuo omalla esimerkillään ammattimaisuutta ja hienoa asennetta koko treeniryhmään. On etuoikeus valmentaa häntä. Riikan rooli on monipuolistumassa siten, että hän pelaa Tarun kanssa puolustajana ja Anniinan kanssa torjujana. Uskon tämän muutoksen sujuvan kivuttomasti, Liukkonen kertoo tiedotteessa.