Julkkisperheellä on kova keskinäinen kisa Helsingissä – ”miljoonahevosta ei voi noin vain ostaa”

Ketkä? Geir Gulliksen 56-vuotias esteratsastaja. Edustanut Norjaa Pekingin olympialaisissa, kolmesti maailmancupin finaalissa ja neljästi MM-kilpailuissa. Maailmanlistan sijalla 266. Victoria Gulliksen 24-vuotias esteratsastaja. Työskennellyt ja valmentautunut muun muassa Edwina Tops-Alexanderin tallissa. Edustanut Norjaa EM-kilpailuissa kaikissa ikäluokissa. Maailmancup-ratsastaja. Maailmanlistalla sijalla 381. Johan-Sebastian Gulliksen 20-vuotias esteratsastaja. Aloitti säännöllisen ratsastuksen 12-vuotiaana, voitti Norjan ponimestaruuden 14-vuotiaana. Sijoituksia kansainvälisissä luokissa. Maailmanlistalla sijalla 337.

Ratsastaja Victoria Gulliksen yrittää soittaa veljelleen, joka ei vastaa. Samaan aikaan isä Geir on tulossa lentokentältä myöhässä.

”Tämä on taas niin tätä. Olen perheemme järjestelmällisin ihminen”, Victoria puuskahtaa.

Lopulta koko perhe saapuu hetkeksi hymyilemään kuvaa varten.

Esteratsastaja Geir Gulliksen on Norjan kestomenestyjä. Viime vuosina hänen lapsensa, 24-vuotias Victoria ja 20-vuotias Johan-Sebastian, ovat kivunneet isänsä kylkeen kansainvälisissä kilpailuissa. Gulliksenit ovat Helsinki International Horse Show’n kestokävijöitä. Tänä vuonna isä ja tytär hyppäävät maailmancupin luokan, Johan puolestaan pienempiä luokkia.

”Radalla yritämme voittaa toisemme, olemme niin kilpailuhenkisiä. Mutta isänä ajattelen, että minulle on yhden sijaan kolme mahdollisuutta voittaa”, Geir sanoo.

Gulliksenien talli sijaitsee Oslon ulkopuolella. 50 hevosesta 20 on perheen kilpailukäytössä. Kaikki työskentelevät perheyrityksessä kellon ympäri.

“Olemme toistemme kanssa 24/7. Minulla on maatilalla oma talo, mutta se on muutaman metrin päässä vanhempieni talosta, joten se siitä omasta rauhasta”, Victoria naurahtaa.

Kaikki ovat yksimielisiä, että perheen äidin Elisabethin ansiota on, että perhe on edelleen koossa. Elisabeth vastaa käytännön järjestelyistä. Hän myös ratkoo riidat ja tekee hevospäätökset, jos muut ovat erimielisiä.

”Yritämme jakaa hevoset tasapuolisesti, jotta kaikki saavat hyviä hevosia. Samaan aikaan lasten pitää oppia kouluttamaan hevosensa itse. Miljoonahevosta ei voi noin vain ostaa”, Geir sanoo.

Molemmat lapsista haluavat hakea säännöllisesti oppia ulkomailta, mutta perheyritys velvoittaa pitämään asemapaikan Norjassa.

”Olemme Norjassa esteratsastuksen julkkiksia. Lajin kehittymiselle on tärkeää, että pysymme Norjassa”, Victoria sanoo.

Lapset myöntävät, että ilman isän suhteita, osaamista ja hevosia he eivät olisi parikymppisinä kansainvälisellä tasolla. Kun Geir valmentaa heitä, hän on ensisijaisesti valmentaja, ei isä. Geirille on tärkeää, että lapset ansaitsevat voittonsa kovalla työllä.

”Heidän istuntansa on parempi kuin minun istuntani, koska he ovat voineet ratsastaa alusta asti hyviä hevosia. Mutta tässä lajissa kokemus ratkaisee. Tarvitaan toistoja, jotta kilpailussa voi menestyä”, Geir sanoo.

Lapset uskovat isäänsä valmentajana, koska hän on vielä heitä parempi. Geir on tosin uhannut, että kun lapset ohittavat hänet maailmanlistalla, hän lopettaa kilpauransa.

”Olin jo kahden pisteen päässä. Silloin isä sanoi, että hänen on äkkiä päästävä kisoihin, etten pääse ohi”, Victoria nauraa.

Hevosperheestä on etua, sillä jos jokin hevonen ei sovi yhdelle, se saattaa löytää ratsastajan toisesta.

”Koska olen lyhyt, haluan ratsastaa kuumia ja herkkiä hevosia. Geirille ja Johan-Sebastianille sopivat hevoset, jotka vaativat enemmän ratsastajan pohjeapuja”, Victoria sanoo.

Gulliksenien suurin tavoite odottaa neljän vuoden päästä. Perhe haluaisi edustaa Norjaa Tokion olympialaisissa. Tavoite vaatii olympiatason hevoset ja hyviä suorituksia.

”Mutta olisihan se hienoa olla perheenä olympialaisissa!” Johan-Sebastian innostuu.

Geir toteaa, että he voisivat kilpailla Norjan joukkueena jo ensi kaudella kansainvälisissä kilpailuissa.

”Meille on aivan sama, kuka neljäs joukkueen jäsen on, kunhan kaikki Gulliksenit ovat mukana”, Geir hymyilee.