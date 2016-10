Ferrarin tallipäällikkö suitsuttaa Räikköstä: ”Kaverihan on maailmanmestari ja vieläpä meidän kanssamme.”

Heikki Kulta

Ferrarin tallipäällikkö Maurizio Arrivabene suitsutti taas kerran Kimi Räikkösen suorituksia tämän kauden MM-sarjassa.

Austinin F1-kisan lehdistötilaisuudessa Arrivabeneltä kysyttiin, onko hän yllättynyt Räikkösen tulosnosteesta.

”Tuntuu siltä, että jokainen Kimistä puhuva on yllättynyt hänen suorituksistaan. Mielestäni siinä ei ole kuitenkaan mitään hämmästyttävää: kaverihan on maailmanmestari, ja vieläpä meidän kanssamme”, tallipäällikkö naurahti.

”Varmaankin Kimi on kärsinyt viime vuosina, mutta nyt hän on tuntenut olevansa taas osa tiimiä, joka tekee hänen kanssaan töitä ja on sitoutunut hänen hyväkseen.”

Räikkönen on tällä kaudella ohittanut MM-pisteissä tallikaverinsa Sebastian Vettelin.

”Myös hyvät suhteet Sebastianin kanssa auttavat Kimiä”, Arrivabene korosti.

”Mielestäni Kimin kohdalla on erityisesti kyse siitä, että hän tuntee ympärillään olevien ihmisten luottavan häneen, ja siten saamaan hänen suorituskykynsä parhaimmilleen. Kun täytyy rutistaa, tämä kaveri rutistaa sitten todella, todella kovaa”, Arrivabene kiitteli.

Räikkönen on ylistänyt Arrivabeneä uransa parhaaksi tallipäälliköksi.

”On varmasti maailman tuulisimpia paikkoja toimia Ferrarin tallipäällikkönä. Menee sitten hyvin tai huonosti, aina siinä saa kritiikkiä. Mielestäni Maurizio on hoitanut hommansa erinomaisesti, ja olemme tehneet asiat oikein”, Räikkönen vakuutti.

Ferrari on ajanut nyt 23 kisaa peräkkäin ilman voittoa. Palkintoja on tullut tällä kaudella yhteensä kymmenen.

Vuosi sitten Austinissa Vettel nousi 13. ruudusta lopulta kolmanneksi. Räikkösen paras tulos tällä radalla on kuudes sija Lotuksella kaudella 2012.

Räikkönen keskittyy täysin Ferrarin tekemisiin. Häneltä kysyttiin kuitenkin, kumpi Mercedeksen kuskeista voittaa mestaruuden.

”Kumpi on edellä, on parhaissa asemissa voittamaan mestaruuden, mutta katsotaan, mitä tapahtuu”, Räikkönen kuittasi.

Eikä Ferrari ole luopunut menestystoiveista sunnuntain kisassa.

”Mercedes on vahva, kuten kaikkialla, ja myös Red Bull menee kovaa. Katsotaan nyt, mitä me saamme aikaiseksi”, Räikkönen aprikoi.

Austinin F1-kisan aika-ajo ajetaan myöhemmin lauantaina Suomen aikaa.