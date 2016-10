Toro Rosso jatkoi yllättäen venäläisen Daniil Kvjatin F1-sopimusta

Heikki Kulta

Toro Rosson F1-talli yllätti ja jatkoi venäläiskuski Daniil Kvjatin sopimusta ensi kaudeksi. Tallikaveri Carlos Sainz Juniorin pesti vahvistettiin jo aiemmin.

Kvjat aloitti Toro Rossolla 2014, ja kun Sebastian Vettel lähti Ferrarille, hänet ylennettiin Red Bullille 2015.

Tämän kauden neljän ensimmäisen kisan jälkeen Red Bull kuitenkin pudotti Kvjatin takaisin Toro Rossolle, ja nosti puolestaan Max Verstappenin ykköstiimiin.

Kvjatin ura oli katkolla, ja yleisesti Toro Rosson veikkailtiin pestaavan hänen tilalleen GP2-sarjassa loistanut ranskalaiskuski Pierre Gasly.

Kvjat on 13 kisassa Toro Rossolla hankkinut vain neljä pistettä.

"Saimme julkistettua kuskimme suhteellisen ajoissa. F1-urheiluun on tulossa niin monta uutta elementtiä, meidän kannaltamme oli parasta jatkaa samoilla kuljettajilla. Sainzille tulee kolmas kausi, mikä osoittaa, miten paljon arvostamme häntä. Myös Daniil on löytänyt uudestaan kuntonsa. Olen aina korostanut, että hänen tulevaisuutensa on hänen omissa käsissään. Hän on vastannut siihen haasteeseen", tallipäällikkö Franz Tost linjaili.

"Mikä loistouutinen! Kiitos Helmut Markolle ja koko tiimille heidän tuestaan ja uskostaan, jota osoittivat minulle", Kvjat intoili.

Tallipaikat 2017:

Mercedes: Lewis Hamilton ja Nico Rosberg

Ferrari: Sebastian Vettel ja Kimi Räikkönen Red Bull: Daniel Ricciardo ja Max Verstappen Force India: Sergio Perez

McLaren: Fernando Alonso ja Jenson Button

Renault: Nico Hülkenberg

Toro Rosso: Carlos Sainz Jr ja Daniil Kvjat

Haas: Romain Grosjean