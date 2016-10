Kauden alussa asetelma oli selvä: HJK tai SJK voittaa mestaruuden. Suurimmilla resursseilla toimivilla seuroilla piti olla parhaimmat mahdollisuudet mestaruuteen. Ja silti, olisi pitänyt nähdä, että molemmille voi tulla ongelmia, jotka voivat maksaa mestaruuden.

Jos IFK Mariehamn voittaa mestaruuden, on se monellakin tapaa sensaatiomainen mestaruus. ”Eihän tällaista pitäisi tapahtua”, sanoi seuran johtaja Peter Mattson ruotsalaislehti Aftonbladetille.

Silti se on mahdollista, koska IFK Mariehamn on onnistunut jatkuvuudessa ja pelitavan toteuttamisessa, ja samaan aikaan HJK ja SJK ovat vastaavasti epäonnistuneet monellakin tavalla.

Yksi asia on silmiinpistävän hyvin hoidettu Ahvenanmaalla. IFK Mariehamn on käyttänyt vain 18 pelaajaa liigapeleissä tällä kaudella. Se on ylivoimaisesti pienin pelaajamäärä kaikista seuroista. Muissa seuroissa on käytetty 21–31 pelaajaa kentällä, keskimäärin kuusi pelaajaa enemmän kuin IFK:lla.

Samaan aikaan IFK on onnistunut välttämään loukkaantumiset. Valmennusryhmä on kouluttanut itseään ja etsinyt parasta tietoa, miten harjoittelu kannattaa jaksottaa. Puhutaan periodisaatiosta.

IFK:n päävalmentajan Peter Lundbergin mukaan heidän salaisuutensa on tieto.