Veikkausliiga saa taas uskomattoman huipennuksen ja mahdollisesti uuden mestarin

Fakta Näin se ratkeaa IFK Mariehamn on mestari voittaessaan kotiottelunsa Ilvestä vastaan. Tasapelikin riittää IFK:lle, jos HJK–SJK-ottelu päättyy tasan. HJK on mestari voittaessaan oman kotiottelunsa ja IFK:n jäädessä voitotta. Tasapeli riittää HJK:lle viimeisessä ottelussa, jos Ilves voittaa IFK:n SJK on mestari voittaessaan HJK:n ja IFK:n jäädessä voitotta. Tasapisteissä katsotaan ensin maaliero, joka SJK:lla on maalin verran huonompi kuin IFK:lla. Maalieron jälkeen tehdyt maalit, joita SJK:lla on enemmän.

Tästä jalkapallon Veikkausliigakaudesta tuli jälleen täydellinen kausi, jos sitä mitataan jännittävyydellä. Veikkausliigan mestari ratkeaa viime vuoden tapaan vasta viimeisellä kierroksella.

Mestaruus menee joko ensimmäistä kertaa Ahvenanmaalle ja IFK Mariehamnille, toista kertaa SJK:lle Seinäjoelle tai sitten 27. kertaa HJK:lle Helsinkiin.

Tuloksellisesti hieno Veikkausliigakausi saa uskomattoman huipennuksen, sillä kaikissa kuudessa ottelussa on panosta jäljellä.

”On selvää, että tuskin kukaan uskoi meidän mestaruuteen”, IFK Mariehamnin päävalmentaja Peter Lundberg kertoi Helsingin Sanomille puhelimitse.

Lundberg tiesi, että tällainen sensaatio olisi mahdollista. Hän sanoi ennen kauden alkua, että tasaisessa liigassa jokainen seura voisi menestyä.

”Olemme olleet menestyksekkäitä monella eri tavalla. Meillä on ollut joukkueessa jatkuvuutta, meillä ei ole ollut juuri loukkaantumisia, ryhmädynamiikkamme on ollut hyvä, ja moni yksilö on myös nostanut tasoaan”, Lundberg kertoi.

IFK:n viimeisessä ottelussa kohtaavan Ilveksen päävalmentajan Jarkko Wissin mukaan IFK on vaikea yhtälö vastustajalle ratkottavaksi.

”IFK:n on helppo pelata pallon alapuolella. Kun he saavat pallon toimitettua hyökkäyspäähän, siellä on vahvoja yksilöitä ja ehkä sarjan paras hyökkääjä Dever Orgill ja muita tosi hyviä pelaajia”, Wiss kertoi.

IFK:n kotikenttä on Wissin mukaan vastustajalle ahdas paikka, jossa on vaikea löytää tilaa.

HJK:n ja SJK:n täytyy toivoa, että Ilves voisi yllättää.

Klubi saa viimeiseen peliinsä enemmän pelaajavaihtoehtoja, kun maalivahti Thomas Dähne ja Sebastian Sorsa sekä Nikolai Alho ovat taas pelikunnossa. Päävalmentaja Mika Lehkosuon mukaan joukkue kävi lyhyissä harjoituksissa lauantaina.

”Tehtävänä on pelata hyvin ja voittaa. Siihen valitaan ne pelaajat, jotka ovat mielestäni kykeneviä siihen”, Lehkosuo sanoi.

SJK saapui junalla Helsinkiin lauantaina illansuussa. Siinä oli ripaus futiskulttuuria, kun päävalmentaja Simo Valakari sai rautatieasemalla ohikulkijalta onnentoivotukset sunnuntaille.

”Meidän pelisuunnitelmaamme ei vaikuta millään lailla se, mitä Maarianhaminassa tapahtuu. Lähdemme voittamaan peliä”, Valakari sanoi.

Valakarin mukaan IFK Mariehamn on ollut sarjan tasaisin joukkue, jonka joukkueen runko on pysynyt hyvin kasassa.

”Se on vain hyvä suomalaiselle jalkapallolle, että on tiukka sarja. Tänä vuonna sarja on mennyt taktisesti tosi paljon eteenpäin”, Valakari sanoi. Sillä ei ole väliä, millä tyylillä mestaruus tulee. Tämä on tulosurheilua, kuten Valakari sanoi.

Mestaruuden voi myös hävitä monin tavoin. SJK:lla on rasitteenaan kolmen pisteen vähennys ensimmäisestä ottelusta puuttuvien pelipassien takia. ”Se on käsitelty, mutta. No, pitkä hiljaisuus. Jokainen voitto on ainutlaatuinen”, Valakari sanoi.

Silmät kipinöivät raivoa – vieläkin.

HJK–SJK Sonera-stadionilla ja IFK Mariehamn–Ilves Wiklöf Holding -areenalla kello 15.00. Nelonen näyttää Veikkausliigan kierroksen alkaen kello 15.

