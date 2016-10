Selänne palasi jäälle Winnipegin paidassa – legendojen pelissä tehot 2+3: ”Tiesin, että tulisin maalaamaan”

Suomalainen jääkiekkolegenda Teemu Selänne näytti, että putki kulkee, pää pelaa ja lapa toimii jäällä yhä. Selänne iski kaksi maalia ja naputti kolme syöttöä, kun Winnipeg Jets voitti Edmonton Oilersin entisten tähtipelaajien ottelussa maalein 6–5 NHL:n ulkoilmaottelussa.

Selänteen molemmat maalit syntyivät rangaistuslaukauksilla. Ottelun sääntöihin kuului, että rangaistuslaukaus tuomittiin aina, kun tuomarit näkivät jäähyn arvoisen rikkeen.

Selänne kihautti ensimmäisen osumansa rystyllä tyylipuhtaasti maalin kattoon.

Selänne viimeisteli myös ottelun voittomaalin, kun kolmatta erää oli jäljellä vain kolme sekuntia. Selänteen sähäkkä ranne painui kaksinkertaisen Stanley Cup -voittaja Bill Ranfordin längistä sisään.

”Tiesin, että tulisin maalaamaan”, Selänne sanoi NHL:n verkkosivuilla.

Edmontonissa pelasivat muun muassa takavuosina vastustajia pilkkanaan pitäneet Wayne Gretzky ja Jari Kurri sekä Esa Tikkanen. Gretzkykin jakoi kunniaa Selänteelle.

”Peli päättyi niin kuin pitikin, kotijoukkueen paras pelaaja teki ratkaisumaalin. Hyvä hänelle, hyvä joukkueelle ja hyvä kaupungille”, Gretzky sanoi.

Selänne pelasi ottelussa Winnipegin ykkösketjun laidassa. Selänteen kanssa samassa ketjussa hyökkäsivät Dale Hawerchuk ja Kris King ja ykköskentällisessä puolustivat Teppo Numminen sekä Dave Babych.

”Kiitos fanit! Mikä hieno päivä jääkiekolle Winnipegissä”, Selänne twiittasi ottelun jälkeen.

Thank you fans! What a great day for hockey in Winnipeg 👍👏🙏 pic.twitter.com/Z93GQiOVwk