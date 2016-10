Klubin jättävä kapteeni Sorsa: ”Spiidasin himassa ennen peliä”

Helsingissä Sonera-stadionilla toisessa mestaruusottelussa kamppailivat HJK ja SJK, jotka olivat oikeastaan jo hävinneet ennen ottelua mestaruuden. Todennäköisyydet olivat niitä vastaan, kun IFK Mariehamn lähti piikkipaikalta viimeiseen ottelukierrokseen.

Maaliton tasapeli oli lopulta tuloksellisesti merkityksetön, kun IFK voitti omansa Maarianhaminassa. HJK:n kannattajien kohokohdaksi muodostui lopulta jäähyväiset seuran jättävälle kapteeni Sebastian Sorsalle, 32.

Kannattajat kiittivät Sorsaa kiitos-lakanalla ja laulamalla hänelle ottelun läpi.

Kauden viimeinen ottelu oli Sorsalle 271:s liigaottelu Klubissa. Hän on kautta aikain toiseksi eniten pääsarjaotteluita HJK:ssa pelannut pelaaja Reijo Jalavan jälkeen.

”Spiidasin himassa ennen peliä, joten mulla ei ole enää mitään tunneskaalaa jäljellä. Sekavat fiilikset oli koko päivän. Päätin sitten vetää kovan kuoren päälle, kun pitää pelata, ja se on edelleen päällä”, Sorsa sanoi ottelun jälkeen hopeamitali kaulassa.

Se kertoi kuitenkin omaa kieltä Sorsan tunteista, kun hän kiipesi ottelun jälkeen HJK:n Klubipäätyyn kannattajien sekaan.

”Siellä oli paljon rakkautta ilmassa. Olen varmaan sitten ensi vuonna siellä mukana huutamassa tai parin vuoden päästä. Se on parasta tuollainen meininki, jossa eletään ja hengitetään sitä seuraa. Tämä on mulle koti, ja sen tunsi tuolla”, Sorsa kertoi.

Sorsan mukaan mestaruus meni HJK:lta sivu suun tänäkin vuonna ailahtelevaisuuden takia.

”Maarianhamina oli tasaisin, ja siksi he ansaitsivat mestaruuden. Sinne onnittelut. En pysty analysoimaan epätasaisuuttamme, mutta tulos on totuus. Emme voittaneet yhtään mitään tänä vuonna. Tämä on edelleen Suomen hienoin seura, jota kannatan aina”, Sorsa sanoi.

Sorsa sanoi tulevansa vielä yksin istuskelemaan Sonera-stadionin uumeniin HJK:n pukukoppiin parin päivän päästä.

”Siinä se sitten on”, Sorsa sanoi.

Hänen uransa ei kuitenkaan lopu tähän kauteen. Helsingin Sanomien tietojen mukaan hän on käynyt alustavia keskusteluita parinkin seuran kanssa.