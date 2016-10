HPK hankki Slovakian maajoukkueessakin pelanneen puolustajajätin – ”pystyy vahvaan kiekolliseen peliin”

Jääkiekon liigajoukkue Hämeenlinnan Pallokerho on tehnyt loppukauden mittaisen sopimuksen Richard Stehlíkin kanssa. Sopimus sisältää kolmen viikon tryout-jakson.

Stehlík on kokenut ja raamikas 32-vuotias puolustaja. Hän on kuulunut vuosia Slovakian maajoukkuemiehistöön ja pelannut MM-kisoissa vuosina 2006 ja 2007. Viimeksi Stehlík on edustanut Slovakian maajoukkuetta kaudella 2013–2014.

195 senttiä pitkä ja 109 kiloa painava Stehlík on pelannut tällä kaudella Slovakiassa Liptovsky Mikulasin joukkueessa. Stehlík on viimeistellyt yhdeksässä ottelussa yhden maalin, ja plus-miinus-tilasto on lukemissa +6.

Ennakkotietojen perusteella Stehlíkilla on mahdollisuudet soveltua hyvin HPK-päävalmentaja Antti Pennasen pelitapaan, jossa pelaajille tarjotaan runsaasti kiekollista vastuuta.

”Richard tuo paljon kokemusta meidän nuoreen puolustukseen ja pystyy vahvaan kiekolliseen peliin. Richard on myös erittäin vahva oman pään puolustustilanteissa”, kuvasi HPK:n toimitusjohtaja Antti Toivanen tiedotteessa.

HPK tiedotti sunnuntaina myös maalivahti Antti Karjalaisen siirtymisestä loppukaudeksi HPK:hon.

Karjalainen siirtyy HPK:n paitaan loppukaudeksi vuokrasopimuksella Lukosta. 21-vuotias Karjalainen on pelannut tällä kaudella kuusi ottelua Liigaa Lukon paidassa.

”Antilla on hyvä tulevaisuus edessään. Hän on jo osoittanut kypsyytensä hyvään peliin Liigassa. Antti tulee tukemaan Emil Larmia, joka jatkaa meidän vahvana ykkösmaalivahtina. Antin sopimus mahdollistaa myös Fredrik Grønstrandin siirtymisen A-Nuorten joukkueeseen, joka on hänelle hyvä paikka kehittyä edelleen”, kommentoi toimitusjohtaja Toivanen.

Sekä Stehlík että Karjalainen liittyvät HPK:n joukkueeseen maanantaina.