Chelsea kurmootti Manchester Unitedia Mourinhon paluuottelussa: ”Teimme uskomattomia virheitä”

José Mourinhon paluuottelu Chelsean kotistadionille Stamford Bridgelle ei olisi voinut portugalilaisluotsin kannalta juuri tylymmin sujua. Mourinhon nykyisin manageroima Manchester United sai Valioliigassa Chelsealta ruman tukkapöllyn lukemin 4–0.

Mourinho valmensi Unitedia Chelseaa ennen vuosina 2013–2015.

Chelsea aloitti ottelun kuin Veikkausliigan päätöskierroksella IFK Mariehamn ikään: lontoolaisseura siirtyi johtoon jo avausminuutilla, kun manchesterilaisten maalivahti David de Gea arvioi tilanteen huonosti, säntäsi itsensä rangaistusalueen ulkopuolella pihalle ja Pedro kuittasi sinipaidat 1–0-johtoon.

Chelsea kasvatti johtonsa 21. minuutilla kahteen, kun Gary Cahill jatkoi rangaistuspotkusta takatolpalle päätyneen pallon voimalla sisään.

Eden Hazard iski 62. minuutilla Chelsealle 3–0-maalin Chelsean taidokkaan syöttökuvion päätteeksi.

Pian perään N'Golo Kante niittasi ottelun tylyt loppulukemat pidettyään United-puolustajia pilkkanaan. Pelikello oli käynyt tuolloin 70 minuuttia.

”Olen tyytyväinen esitykseemme. Aloitimme hyvin. liikutimme palloa nopeasti ja loimme maalintekomahdollisuuksia. Näen sitoutumisen harjoitteluun, ja pelaajamme ansaitsevat tämän”, Chelsea-manageri Antonio Conte summaili uutistoimisto AFP:n mukaan.

Mourinhon mietteet olivat ymmärrettävästi vastakkaisesta skaalasta.

”Teimme uskomattomia puolustuksellisia virheitä, yksilövirheitä. Jouduimme maksamaan niistä”, Mourinho sanoi.

Pelin aikana Mourinho suomi Conten toimintaa. Mourinho ei pitänyt siitä, että italialaismanageri villitsi yleisöä Chelsean siirryttyä 4–0-johtoon.

”Älä tee tuota (juhlintaa) 4–0-tilanteessa. 1–0-tilanteessa se on ok, mutta 4–0:ssa se on nöyryyttämistä”, Mourinho sanoi Contelle Goal.com-jalkapallojulkaisun mukaan.

Ottelun jälkeen Mourinho kieltäytyi kuitenkin kommentoimasta sitä, mitä hän oli sanonut Contelle.

Eddie Keogh / Reuters

Sunnuntain toisessa Valioliiga-ottelussa Manchester City ja Southampton pelasivat 1–1-tasapelin. Southamptonille osui avausjaksolla Nathan Redmond, kun City-puolustaja John Stones antoi huolimattoman, löysän syötön viistosti omalle rangaistusalueelle ja vierailijoiden Redmond oli ainoa, joka syöttöön kunnolla kiirehti.

Kelechi Iheanacho tasoitti ottelun maalinedustalta, kun toinen puoliaika oli ehtinyt vanhentua 10 minuuttia.

”Toinen puoliaika oli paljon parempi. Ensimmäinen ei ollut kovin hyvä. Totta kai meidän virheemme oli paha. En halua meidän pelaavan sillä tavalla, että syötämme pallon (vastustajan) hyökkääjälle”, Cityn manageri Pep Guardiola sanoi Britannian yleisradioyhtiölle BBC:lle.

Manchester City on yhdeksän pelatun ottelun jälkeen Valioliigan kärkipaikalla tasapisteissä Arsenalin kanssa. Cityn maaliero on yhdellä Lontoon punaisia parempi.

Chelsea on tasaisessa kärkikastissa neljäntenä, vain pisteen Cityä perässä. Manchester United on seitsemäntenä, kuuden pisteen takaa-ajoasemassa Cityyn.

Southampton on puolestaan pisteen Unitedin perässä.