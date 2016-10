HJK:n puheenjohtaja Olli-Pekka Lyytikäinen: ”Toinen sija ei ole tyydyttävä sijoitus”

Helsingin Jalkapalloklubin tavoitteena oli paluu mestaruuskantaan, mutta Veikkausliigan pysti matkasi Töölön sijasta Maarianhaminaan. Toinen sija ei luonnollisesti tyydyttänyt HJK:n puheenjohtajaa Olli-Pekka Lyytikäistä. Ensin HJK:ssa on analyysin paikka, sitten on mahdollisten korjausliikkeiden vuoro.

”Tämä oli hyvä vuosi, jos katsoo isoa kuvaa. Taloudellisesti tämä oli hyvä vuosi, ja menimme monella rintamalla eteenpäin. Teemme varmasti erittäin hyvän taloudellisen tuloksen. Eurocupeissa pelasimme ihan siedettävästi ehkä viimeistä ottelua lukuun ottamatta”, Lyytikäinen kommentoi.

Lyytikäinen totesi, että sarjasta puuttui erittäin hyvä joukkue.

”Tämä on toinen vuosi, jolloin sarjassa ei ole yhtään erittäin hyvää joukkuetta. Se on varmasti yleisön kannalta hyvä, että tulee tasainen sarja. Jos joku pelaisi hyvän kauden, ei näillä viime ja tämän vuoden mestarin pisteillä voitettaisi mestaruutta”, Lyytikäinen sanoi.

”Vaikka HJK on osakeyhtiö, jota yleensä arvioidaan taloudellisella tuloksella ja sijoitetun pääoman tuotolla, on tämä myös kilpaurheilua. HJK:n resursseilla toinen sija ei ole tyydyttävä sijoitus. Tämä on myös urheilua, jossa valitettavasti edes HJK ei voi aina voittaa”, Lyytikäinen sanoi.

HJK:n standardeilla heikko menestys voi aiheuttaa muutoksia liigajoukkueen organisaatiossa. Niistä Lyytikäinen oli vielä vähäsanainen, eikä kommentoinut erityisemmin päävalmentaja Mika Lehkosuon asemaa.

”Hänen sopimuksensa jatkuu. Me nyt analysoimme tämän kauden ja sitten rupeamme tekemään korjaussuunnitelmia ensi vuodeksi”, Lyytikäinen sanoi.

Helsingin Sanomien tietojen mukaan HJK on kuitenkin näillä näkymin saamassa uuden urheilutoimenjohtajan ensi kaudeksi.

Lehkosuon mukaan HJK:n kaudesta ei jäänyt onnistunut fiilis sen paremmin päävalmentajalle kuin joukkueellekaan.

”Emme päässeet tavoitteeseemme. Se on tietysti pettymys. Se asia ei parissa päivässä kirkastu. Kaikki ensi vuonna täällä jatkavat saavat siitä kovaa draivia siihen, mitä talvella pitää tehdä, jotta pääsemme ensi kaudella haluttuun lopputulokseen”, Lehkosuo sanoi ottelun jälkeen lehdistötilaisuudessa.

Lehkosuon mukaan HJK:n pitää eri osa-alueilla tehdä työtä paremmin.

”Vaikka nyt tietysti kaikilla on pettynyt olo, elämä on opettanut, että liian kauan ei kannata murjottaa. Pitää elää sitä ainutlaatuista elämää, ja huomenna valmennus joutuu jo miettimään, mitä tuli tehtyä. Matka jatkuu”, Lehkosuo kertoi.